Ya está todo listo para que este lunes a las 21 se estrene Buenos Chicos, la nueva tira producida por Polka para eltrece y Adrián Suar se puso la camiseta del canal que dirige y habló en exclusiva con Socios del espectáculo en compañía de su hija Margarita.

Aprovechando el Día del maestro, Margarita (11), hija de Adrián y Griselda Siciliani, acompañó a su papá al trabajo, que este lunes se desarrolló en los Estudios Bayres de la productora en Don Torcuato, donde se llevó a cabo una exhaustiva presentación de Buenos Chicos.

Entre otros temas, Adrián habló de la posibilidad de volver a hacer ficción dado que “extraña la adrenalina de la tira diaria” y prometió que hará lo posible por volver a la pantalla chica cuando sus obligaciones se lo permitan.

MARGARITA SORPRENDIÓ A ADRIÁN SUAR EN LA PRESENTACIÓN DE BUENOS CHICOS

Ya sobre el final del programa, Adrián quiso que Margarita salude a cámara. “¿Margui dónde está? Vení Margarita, porque… no quiere… un saludo general… no, no quiere”, la llamó Suar mientras la nena se refugiaba detrás de algunos de los actores.

“Hoy me acompaña, porque es el Día del Maestro. Vino conmigo, vino a acompañar al hermano, banca mucho a la ficción, es muy bancadora de eltrece”, dijo Adrián, en referencia a la presencia de Tomás Kirzner en el elenco de Buenos chicos.

“¿Y tiene pasta de…? ¿Baila?”, quiso saber Adrián Pallares. “Baila muy bien, baila mejor que la madre. Y eso que hay que bailar mejor que Griselda”, cerró el gerente de programación de eltrece que adelantó que “Termina el programa y me arruina”, en referencia a los reproches que recibirá de Margarita... o de Griselda.

