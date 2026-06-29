Valeria Lynch volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la música argentina. Luego de agotar cinco funciones en el Teatro Gran Rex, la cantante se presentó este domingo 28 de junio en el Arena ante una multitud que colmó el estadio y disfrutó de un espectáculo cargado de emoción, clásicos y una imponente puesta en escena.

Con más de 50 años de trayectoria, una voz inconfundible y una carrera reconocida a nivel internacional, la artista repasó los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones. Acompañada por una gran banda, una producción de primer nivel y su novio, Mariano Martínez, Valeria reafirmó sobre el escenario por qué continúa siendo una de las máximas referentes de la música popular y que está más enamorada que nunca de Martínez, con quien compartió un apasionado beso.

Tras el éxito de sus últimas presentaciones, ya fueron anunciadas nuevas funciones para marzo de 2027, una nueva oportunidad para que sus fanáticos vuelvan a disfrutar de un show que sigue haciendo historia.

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Valeria Lynch (Foto: Movilpress)

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Valeria Lynch (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch y Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch y Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

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Valeria Lynch y Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Valeria Lynch y Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

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