En medio del éxitoso regreso de Toy Story, Disney y Pixar lanzaron el primer tráiler de Gatto, su próxima película animada, que llegará a los cines el 5 de marzo de 2027. El adelanto muestra a Nero, un gato negro apasionado por la música, que se mueve entre los bajos fondos de Venecia y se enfrenta a la mafia felina liderada por Rocco.

La historia, dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren —el mismo equipo detrás de Luca—, propone una aventura distinta a lo habitual en el estudio. El tráiler, difundido por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, presenta a tres gatos animados en un ambiente oscuro y cargado de misterio, con una estética que combina animación pintada a mano e imágenes generadas por computadora.

La película sigue a Nero, un luchador solitario que, tras años recorriendo una Venecia marcada por supersticiones y secretos, comienza a cuestionar sus propias decisiones y el sentido de sus nueve vidas. En deuda con Rocco, el jefe de la mafia felina, Nero debe elegir entre someterse a sus órdenes o buscar una salida diferente a su destino.

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La aparición de Maya, una música callejera, marca el inicio de una amistad inesperada y el punto de partida de un viaje por los rincones ocultos de la ciudad, donde la música y la aventura se entrelazan. El film explora temas como la identidad, la exclusión social y la búsqueda de propósito, enmarcados en una narrativa para toda la familia.

El reparto original cuenta con Mark Ruffalo como la voz de Nero y Laurence Fishburne en el papel de Rocco. Completan el elenco personajes como Maya y Lauren, interpretados por Ismail Elsene. El anuncio oficial del casting se realizó durante el Festival de Annecy 2025, donde Casarosa y Warren presentaron el proyecto al público internacional.

Póster de Gatto de Disney Pixar (Foto: gentileza Disney Pixar)

La película, que será el largometraje número 32 de Pixar Animation Studios, se destaca por su tono oscuro y cómico, con referencias al ambiente criminal veneciano y a las supersticiones sobre los gatos negros. La animación innovadora refuerza el carácter único de la producción, que busca renovar el género y consolidar el legado creativo de Pixar.

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