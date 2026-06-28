Las historias sobre jubilados suelen asociarse con la tranquilidad, las rutinas o el retiro. The Boroughs: Jubilación rebelde toma ese punto de partida y lo transforma en una serie donde un grupo de adultos mayores se enfrenta a una amenaza tan inesperada como inquietante.

La producción de 8 capítulos se convirtió en uno de los fenómenos recientes de Netflix y llamó la atención por combinar ciencia ficción, misterio y aventura con protagonistas que rara vez ocupan el centro de este tipo de relatos.

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Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, los guionistas de The Dark Crystal: Age of Resistance, cuenta entre sus productores ejecutivos con los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things.

De qué trata The Boroughs: Jubilación rebelde

La historia transcurre en una residencia para adultos mayores donde la rutina parece transcurrir sin sobresaltos. Sin embargo, la tranquilidad comienza a romperse cuando algunos habitantes descubren fenómenos extraños que parecen estar vinculados con una fuerza desconocida.

A medida que avanzan los episodios, un grupo de residentes empieza a investigar qué ocurre realmente detrás de esos acontecimientos. Lo que inicialmente parece un misterio aislado termina revelando una amenaza que pone en riesgo no solo a la comunidad, sino también a quienes viven en ella.

La serie combina elementos sobrenaturales con conflictos profundamente humanos. El miedo al paso del tiempo, la pérdida de seres queridos, la soledad y la búsqueda de un propósito aparecen como temas centrales en una trama que evita presentar a los adultos mayores como personajes secundarios o meros acompañantes.

El tráiler oficial de The Boroughs, una serie increíble en Netflix.

Lejos de construir héroes tradicionales, The Boroughs apuesta por protagonistas que cargan con décadas de experiencias, errores y recuerdos, y que deben enfrentar un desafío para el que nadie parece estar preparado.

La influencia de los creadores de Stranger Things

Aunque los hermanos Duffer no escribieron la serie, su participación como productores ejecutivos despertó comparaciones inmediatas con Stranger Things. Existen algunos puntos de contacto: ambas producciones combinan misterio, elementos fantásticos y grupos de personajes que deben unirse para enfrentar una amenaza extraordinaria.

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Sin embargo, The Boroughs encuentra rápidamente una identidad propia. Mientras la serie protagonizada por Millie Bobby Brown se apoyaba en adolescentes y en la nostalgia por los años 80, aquí el foco está puesto en personajes que atraviesan la última etapa de sus vidas.

Ese cambio de perspectiva permite explorar conflictos poco frecuentes dentro de la ciencia ficción televisiva y aporta una mirada original sobre temas como el envejecimiento y la memoria.

Qué destacó la crítica

Diversas reseñas señalaron que la serie evita caer en estereotipos y construye personajes complejos, con deseos, temores y contradicciones.

También recibió elogios el trabajo de Alfred Molina y Geena Davis, dos intérpretes con una extensa trayectoria que aportan peso dramático a una historia que alterna momentos de suspenso, emoción y humor.

Un dato que no pasó desapercibido: el respaldo público de Stephen King, quien elogió la propuesta en redes sociales.

Cómo es el reparto de The Boroughs: Jubilación rebelde