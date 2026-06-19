El Movistar Arena ya tiene definida su agenda completa para lo que resta de junio y todo julio de 2026, con una grilla que mezcla rock nacional, cumbia, pop latino y espectáculos para toda la familia. El estadio de Villa Crespo, que tiene capacidad para alrededor de 15 mil personas, se consolidó como uno de los espacios cerrados de entretenimiento con mayor convocatoria del país.

Después de semanas con presentaciones de Andrés Calamaro, Pulp, Mon Laferte y el show Soda Stereo Ecos, el recinto se prepara para una seguidilla de noches que ya acumula varios sold out.

El contexto también incluye un cambio de fondo en la estructura del estadio: Live Nation Entertainment, la compañía que en el mercado local opera a través de DF Entertainment y Dale Play Live, se convirtió recientemente en el socio con mayor participación accionaria dentro del Movistar Arena.

Movistar Arena: todos los shows de junio y julio de 2026, fecha por fecha. Crédito Captura Web Por: Captura

Un movimiento que anticipa mayor músculo para atraer artistas internacionales de primer nivel en los próximos meses.

TODOS LOS SHOWS DEL MOVISTAR ARENA EN JUNIO 2026

La segunda mitad del mes arranca fuerte. Q Lokura abre la semana el 17 de junio con entradas agotadas, y al día siguiente Ángela Leiva toma el escenario con localidades disponibles.

Ángela Leiva presenta su Movistar Arena Crédito: Captura web Por: Captura

El 19 y el 21, Serú Girán por Lebón y Aznar llevan al estadio el legado del mítico grupo de rock, con lugares todavía a la venta. El 20, la noche es electrónica con Claptone and Special Guests.

Pedro Aznar y David Lebón cantan Serú Girán Crédito Web Por: Captura

El tramo final de junio es el más caliente de la agenda. La Konga agotó sus dos fechas del 23 y 24; Babasónicos hizo lo mismo para el 25 y 26. El cierre del mes lo protagonizan Valeria Lynch (28 de junio) y Fito Páez (29 de junio), ambos con entradas disponibles.

Movistar arena recibe a Fito Páez. Foto: Martin Bonetto Por: Captura

TODOS LOS SHOWS DEL MOVISTAR ARENA EN JULIO 2026

Julio arranca con la maratón de Ricardo Arjona: seis fechas entre el 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio, de las cuales solo quedan entradas para la última función. El 4 de julio, Divididos festeja el Día de la Independencia a su manera, con localidades aún disponibles. El 8 es el turno de Ulises Bueno, y el 10 cierra Serú Girán por Lebón y Aznar con entradas agotadas.

Luli Pampin - 11 y 12 de julio - Aún quedan entradas disponibles. Crédito: Web Por: Captura

El 11 y 12 de julio llega Luli Pampin con su espectáculo de humor, con entradas a la venta. Y del 17 al 26 de julio, el Movistar Arena se transforma para recibir Disney On Ice, el show sobre hielo que convoca a familias con chicos de todas las edades, con localidades disponibles para todas las funciones.

Disney On Ice, el show sobre hielo que convoca a familias enteras. Crédito: Web Por: Captura

CÓMO LLEGAR AL MOVISTAR ARENA EN TRANSPORTE PÚBLICO

El estadio está ubicado en Humboldt 450, Villa Crespo. Se puede llegar en subte línea B (estación Dorrego), en tren Urquiza (estación Federico Lacroze) o tren San Martín (estación Villa Crespo). También pasan por la zona numerosas líneas de colectivo: 19, 34, 42, 47, 55, 63, 65, 71, 76, 78, 87, 90, 93, 99, 109, 110, 111, 127, 166, 172 y 176.