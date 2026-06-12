Kapo sigue consolidando su proyección internacional y anunció su esperado “Afro Rosa Tour” en Argentina, una gira que lo llevará a dos de los escenarios más importantes del país durante septiembre.

El artista colombiano se presentará el 17 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 19 de septiembre en el Quality Arena de Córdoba, en el marco de una serie de conciertos que reflejan el crecimiento de su carrera y la fuerte conexión que ha desarrollado con el público argentino.

Kapo llega a Argentina con el “Afro Rosa Tour” (foto de prensa)

Con una propuesta que combina ritmos afro, sonidos urbanos y melodías románticas, Kapo se convirtió en una de las figuras emergentes más destacadas de la música latina. Su impacto en plataformas digitales y el éxito de sus canciones lo posicionaron como uno de los artistas de mayor crecimiento en la región.

Fechas del “Afro Rosa Tour” en Argentina

17 de septiembre: Buenos Aires – Movistar Arena

19 de septiembre: Córdoba – Quality Arena

Entradas

La preventa exclusiva para clientes Galicia Visa en Buenos Aires comenzará el miércoles 3 de junio a las 16:00 horas.

Por su parte, la venta general para Buenos Aires y Córdoba estará disponible desde el jueves 4 de junio a las 16:00 horas, a través de los canales oficiales de cada recinto.

Con el “Afro Rosa Tour”, Kapo continúa expandiendo su presencia en el mercado latino y llevando su música a nuevos públicos, reafirmando el gran momento que atraviesa dentro de la escena musical en español.