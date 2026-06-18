Ángela Leiva presenta “Gato”, una cumbia tropical cargada de actitud que transforma una historia de desamor y engaño en un verdadero himno de empoderamiento para quienes deciden poner fin a relaciones tóxicas.

Con una letra directa, filosa y memorable, “Gato” conecta con una experiencia universal: descubrir las mentiras de alguien que siempre logra salir bien parado.

El estribillo “Tienes en la piel olor a gato” se convierte en una frase contundente y fácil de identificar para su audiencia, consolidando el espíritu desafiante de la canción.

Musicalmente, el single combina la esencia de la cumbia tropical argentina con una producción moderna y una interpretación llena de carácter.

La canción continúa la narrativa artística de Ángela Leiva, quien ha sabido construir una profunda conexión con su público a través de historias reales de amor, desamor y resiliencia, generando una comunidad cada vez más comprometida alrededor de su música.

ÁNGELA LEIVA, HOY HACE BAILAR Y CANTAR AL MOVISTAR ARENA DE BUENOS AIRES

El lanzamiento llega en un momento clave para la artista. Este 18 de junio, Ángela se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los escenarios más importantes de la Argentina y un hito histórico en su carrera.

A pocas horas de subir al escenario, Ángela celebra un nuevo logro: el Movistar Arena se encuentra completamente agotado, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria.

Con “Gato” y el inminente encuentro con sus fans en el Movistar Arena, Ángela Leiva continúa consolidando su lugar como una de las artistas más relevantes de la música popular argentina.