Después de una temporada histórica con 28 funciones agotadas entre el Movistar Arena y Tecnópolis, donde más de 230.000 personas disfrutaron del fenómeno creado por Cris Morena, Margarita en Vivo vuelve con una propuesta completamente renovada. La cita será el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

El nuevo espectáculo contará con más de 30 canciones, una puesta artística inédita, nuevas coreografías, escenografía, vestuario y numerosas sorpresas que ampliarán el universo de Margarita.

Además del show, el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas, activaciones y espacios de entretenimiento para vivir una experiencia completa desde la apertura de puertas.

Entradas para Margarita en Vivo en el Campo Argentino de Polo

Fecha: 17 de diciembre

Lugar: Campo Argentino de Polo

Preventa Santander

Desde el lunes 3 de agosto a las 12:00 hs .

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

Venta general

Desde el martes 4 de agosto a las 12:00 hs .

Todos los medios de pago.

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander durante todo el período de venta.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para Margarita en Vivo estarán disponibles exclusivamente a través de AllAccess.