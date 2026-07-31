Durante los últimos meses, Luis Miguel estuvo en el centro de las versiones que ponían en duda su estado de salud. Incluso llegaron a circular rumores que aseguraban que el artista había sido internado en un hospital de Nueva York. Sin embargo, esas informaciones nunca fueron confirmadas y su entorno se encargó de desmentirlas.

Ahora, el propio “Sol de México” terminó con todas las especulaciones al reaparecer públicamente como protagonista de una nueva campaña publicitaria. A través de sus redes sociales compartió una imagen del proyecto y dejó en evidencia que atraviesa un gran momento.

LUIS MIGUEL SORPRENDIÓ CON UN LOOK MÁS JUVENIL

La fotografía publicada por el cantante llamó rápidamente la atención de sus seguidores. Además de mostrarse sonriente y en buen estado, muchos destacaron su imagen renovada y un aspecto más juvenil, producto del cuidado de su estética.

La publicación recibió una gran cantidad de comentarios positivos, con fanáticos que celebraron tanto su regreso a la escena pública como su apariencia.

Luis Miguel reapareció con una imagen renovada y despejó los rumores sobre su estado de salud. Crédito: Instagram

EL PROYECTO QUE DESMINTIÓ LOS RUMORES SOBRE SU SALUD

Según trascendió, mientras algunos medios aseguraban que Luis Miguel permanecía hospitalizado, el cantante en realidad se encontraba grabando esta campaña publicitaria, que finalmente salió a la luz.

Durante ese trabajo estuvo acompañado por Paloma Cuevas, su pareja desde 2022. La empresaria y el artista mantienen una relación consolidada desde hace varios años y, de acuerdo con personas cercanas, ella se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su vida personal.

Con esta reaparición, Luis Miguel no solo presentó un nuevo proyecto profesional, sino que también disipó las versiones sobre un supuesto problema de salud y volvió a mostrarse ante el público con una imagen que no pasó desapercibida.