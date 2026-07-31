Viva Suecia, una de las bandas más importantes del rock alternativo en español, presenta Hecho en tiempos de paz, su quinto álbum de estudio y una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

El disco, compuesto por 11 canciones, ya fue postulado para consideración en los Latin Grammy Awards 2026, consolidando el gran momento artístico que atraviesa el grupo.

Integrada por Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo, la banda española continúa expandiendo su proyección internacional.

Hecho en tiempos de paz, el nuevo álbum de Viva Suecia

Después del éxito de El amor de la clase que sea, certificado Disco de Platino en España, y de agotar en apenas cinco minutos más de 15.000 entradas para su show en el Movistar Arena de Madrid, Viva Suecia inaugura una nueva etapa artística con un álbum que reafirma su identidad musical.

Entre las canciones más destacadas del disco se encuentran “Dolor y gloria”, “Deja encendida una luz”, “Querer”, “Sangre”, junto a Siloé, y “Melancolía”, con la colaboración de Samuraï.

Viva Suecia y la postulación a los Latin Grammy 2026

El nuevo trabajo fue postulado para consideración en los Latin Grammy Awards 2026, un reconocimiento que refleja el crecimiento sostenido de la banda en la escena internacional.

Consultados sobre lo que representa este paso en su carrera, respondieron: “Para una banda como nosotros significa un paso más. Uno de cierta altura.”

¿Viva Suecia volverá a tocar en Argentina?

Tras consolidarse como uno de los grandes referentes del rock español, los fanáticos argentinos esperan el regreso de Viva Suecia al país. Si bien la banda confirmó que México forma parte de sus próximos planes, no descartan ampliar la gira por Latinoamérica.

Rafa Val, cantante del grupo, dejó en claro su entusiasmo por reencontrarse con el público argentino: “Nadie en este mundo tiene más ganas que yo de poner un pie en Argentina. Adoro a Charly García por encima de todas las cosas —por supuesto, también a Fito, al Flaco, etc.— y creo que todos lo estamos deseando. Por el momento, México seguro, pero algo me dice que habrá más.”