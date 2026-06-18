La salud de Luis Miguel causó mucha preocupación cuando se supo de su internación, y luego de dos semanas de misterio el astro mexicano habría recibido el alta médico.

“Habría sido dado de alta Luis Miguel después de una internación de aproximadamente 10 días”, contó Paula Varela.

“Lo que se filtró es que fue por un problema cardíaco”, enfatizó.

Entonces, la periodista de Lape Club Social contó: “Esto fue en Nueva York, en el hospital Monte Sinaí”.

Luis Miguel con Paloma Cuevas en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

El responsable de la operación habría sido el propio Valentín Fuster, prestigioso cardiólogo y Médico Jefe del Hospital.

Se especula que la história clínica sería bajo el apellido de Basteri, como era su madre. Y si bien Paloma Cuevas lo habría acompañado durante su convalecencia, la novia del Rey Sol volvió a España mientras que él estaría en México planificando su regreso a la canción.

El Mundial que se perdió Luis Miguel

Por otra parte, el periodista español Roberto Antolín reveló que Luis Miguel “quería haber cantado” en la ceremonia inicial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ que se dio en la Ciudad de México, donde “cantó Alejandro Fernández”

“Ese himno era para Luis Miguel”, aseguró.

“Era una operación programada hace tres o cuatro meses, no fue de urgencia”, cerró el español.