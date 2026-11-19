Los Brujos presentan #TeatroBeatCore, su nuevo álbum en vivo. El material ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify.

Editado y distribuido por PopArt Discos, el disco reúne 15 canciones que recorren distintas etapas de la historia musical de Los Brujos, con versiones en vivo de clásicos como “Kanishka”, “La Bomba”, “Aguaviva” y “Psicosis Total”, entre otros.

Las colaboraciones especiales de #TeatroBeatCore

Entre las participaciones especiales se encuentran Fran Bochatón, de Peligrosos Gorriones, en “Cachorro de Tierra”; Nikka Lorach, en “Kanishka” y “Mi Papi no te quiere”; y Tweety González, quien aportó sintetizadores en “Gagarín”.

Además, el material incluye el regreso de Morticia Flowers, cantante y artista visual de la formación fundacional de Los Brujos, que volvió a compartir voces con la banda.

El tracklist completo de #TeatroBeatCore

El álbum en vivo está compuesto por 15 canciones que repasan la identidad sonora y los grandes temas de Los Brujos: