La versión de que Benjamín Vicuña estaría atravesando una suerte de crisis con Anita Espasandín hizo reaccionar a la empresaria.

“No tenemos crisis”, afirmó Analía a Juan Etchegoyen.

De esta forma, Espasandín insistió en Nuevo Día con los dichos del propio Vicuña en SQP, que negó la turbulencia.

Anita Espasandín negó a Juan Etchegoyen la crisis con Benjamín Vicuña.

El origen del rumor

Todo surgió cuando Paula Varela contó en Intrusos: “Todo lo que está pasando él con sus hijos a ella la tiene un poco cansada”,

“Me dicen que él no se quiere separar... Y ella está cansada y parece que dice ‘hasta cuándo todo esto va a durar’”, había dicho Varela sobre Vicuña y Espasandín.