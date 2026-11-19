La versión de que Benjamín Vicuña estaría atravesando una suerte de crisis con Anita Espasandín hizo reaccionar a la empresaria.
“No tenemos crisis”, afirmó Analía a Juan Etchegoyen.
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De esta forma, Espasandín insistió en Nuevo Día con los dichos del propio Vicuña en SQP, que negó la turbulencia.
El origen del rumor
Todo surgió cuando Paula Varela contó en Intrusos: “Todo lo que está pasando él con sus hijos a ella la tiene un poco cansada”,
“Me dicen que él no se quiere separar... Y ella está cansada y parece que dice ‘hasta cuándo todo esto va a durar’”, había dicho Varela sobre Vicuña y Espasandín.