La especial propuesta de Mónica Cahen D'Anvers a una semana de la muerte de César Mascetti

Mónica Cahen D’Anvers sigue apostando al proyecto que construyó junto a César Mascetti en San Pedro y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los grandes legados de la pareja. Esta vez, la periodista anunció una importante novedad relacionada con La Campiña: el emprendimiento ahora permitirá que sus productos lleguen a distintos puntos del país a través de una tienda online.

La noticia fue compartida mediante un video publicado en las redes sociales del establecimiento, donde Mónica contó los avances de esta nueva propuesta. “Tenemos nuestra tienda online, La Campiña. Quiero contarles que hemos avanzado muchísimo porque desde ahora se pueden comprar nuestros productos en casi todas las esquinas del país. Cada producto guarda algo de nuestra historia, del trabajo de nuestras manos y del amor por esta tierra”, expresó con entusiasmo.

El emprendimiento tiene una historia que se remonta a fines de la década de 1970, cuando la pareja decidió cambiar el ritmo de la ciudad por una vida más cercana a la naturaleza. Lo que comenzó como una pequeña propiedad rural en San Pedro fue creciendo hasta convertirse en un establecimiento de cientos de hectáreas, con plantaciones frutales, cultivos y diferentes propuestas vinculadas al campo.

El video que grabó Mónica Cahen D'Anvers para La Campiña (Video: Instagram @lacampiniadesanpedro)

ASÍ ES LA CAMPIÑA, EL EMPRENDIMIENTO QUE MÓNICA CAHEN D’ANVERS MANTIENE VIVO

Además de su actividad agrícola, La Campiña fue sumando espacios gastronómicos y propuestas de turismo rural que permiten a los visitantes conocer el lugar y disfrutar de su entorno. Los jardines, los senderos, las huertas y los sectores parquizados forman parte de un predio en el que la producción y el contacto con la naturaleza conviven como parte de una misma identidad.

Así es La Campiña de Mónica Cahen D'Anvers (Foto: Instagram @lacampiniadesanpedro)

La huerta es otro de los espacios centrales del establecimiento. Allí se cultivan distintas variedades de verduras, frutas y hierbas aromáticas que integran la producción propia. También hay invernaderos y plantaciones que fueron incorporándose a lo largo de las décadas, acompañando el crecimiento de la iniciativa.

Así es La Campiña de Mónica Cahen D'Anvers (Foto: Instagram @lacampiniadesanpedro)

Tras la muerte de César Mascetti, Mónica decidió continuar con el proyecto que ambos habían impulsado y al que le dedicaron gran parte de sus vidas. Ahora, con la puesta en marcha de la tienda online, La Campiña inicia una nueva etapa y amplía sus posibilidades de llegar a consumidores de todo el país, manteniendo intacta la esencia de aquel sueño que comenzó hace casi cinco décadas.