En las últimas horas, Antonela Roccuzzo sorprendió en sus redes al compartir con sus seguidores imágenes de su visita a Perú. La modelo e influencer disfrutó de este viaje a pleno, aprovechó para recorrer algunos de los puntos turísticos más emblemáticos del país y quedó totalmente enamorada.

“Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente”, expresó la esposa de Lionel Messi en Instagram, donde compartió imágenes de su visita al Macchu Picchu, donde fue llevada por la reconocida marca de joyería Tiffany & Co.

“Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla, Perú”, agregó la influencer junto a varias imágenes de su recorrida por la antigua ciudadela inca del siglo XV ubicada a 2.430 metros sobre el nivel del mar.

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

LAS MEJORES FOTOS DE ANTONELA ROCCUZZO EN MACCHU PICCHU

En las imágenes que compartió en su perfil de Instagram, Antonela Roccuzzo dejó ver en detalle el estilismo relajado pero sofisticado que eligió para la ocasión, basado en el clásico contraste en blanco y negro.

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El conjunto elegido consistió en una remera negra de mangas cortas combinada con un pantalón blanco de corte recto y tiro alto, ajustado con un cinturón de cuero oscuro con hebilla plateada. Por último, completó la base del atuendo con borcegos negros de suela gruesa.

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo visitó el Macchu Picchu (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)