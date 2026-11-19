Camilota, la hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, quedó en el centro de una polémica luego de que se viralizara una denuncia sobre un presunto accidente de tránsito.

Según la versión difundida en redes sociales, habría chocado contra un Uber y se habría retirado del lugar sin detenerse a resolver la situación.

La información fue compartida por la cuenta de Instagram Gossipeame, que publicó una imagen del supuesto episodio junto con el relato de una persona que aseguró haber estado dentro del vehículo afectado. Lo más llamativo de la denuncia es que el conductor del Uber habría comenzado a perseguirla con los pasajeros todavía a bordo.

LA DENUNCIA CONTRA CAMILOTA QUE SE VIRALIZÓ EN REDES

Camilota chocó con un Uber y se habría escapado. Crédito: Instagram

“Cuando vas en el Uber y choca con la hermana de Thiago de GH, la Camilota se escapa y el Uber persiguiéndola con nosotros adentro”, escribió la persona que compartió la fotografía. Además, agregó con humor: “Estoy estallada”.

En la imagen se observan dos vehículos detenidos en una calle durante la noche y una mujer parada cerca de uno de ellos. La publicación rápidamente puso el foco sobre la hermana del ex Gran Hermano por las circunstancias en las que presuntamente ocurrió el incidente.

CAMILOTA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER ACUSADA DE ESCAPAR DESPUÉS DE UN CHOQUE

Sin embargo, consultada por TN Show, la influencer fue contundente al desmentir esa versión: “Nada que ver, no me fui a la fuga. No es así”.

Además, Camilota decidió expresarse a través de sus historias de Instagram: “Qué fácil es inventar cualquier cosa con tal de conseguir visualizaciones y un poco de repercusión”, escribió, visiblemente molesta.

Luego, apuntó directamente contra quienes hablaron del supuesto accidente y lanzaron acusaciones en su contra: “Lo único que hacen es embarrar mi nombre y hablar sin saber. Me causa gracia leer tantas bolu... y ver hasta dónde son capaces de llegar por un par de visitas”.

Por último, pidió respeto y reclamó que se verifique la información antes de publicar acusaciones sobre su persona.