Guillermina Valdés volvió a llamar la atención en las redes sociales al compartir una selfie en la que se mostró posando en bikini. La modelo publicó la imagen en sus historias de Instagram, donde se la puede ver disfrutando de un momento de cuidado personal mientras continúa apostando por el bienestar y la salud.

De acuerdo con las etiquetas que agregó a la publicación, Guillermina asistió a un centro especializado en medicina de longevidad y precisión, que ofrece tratamientos innovadores orientados al cuidado integral del cuerpo.

Si bien la empresaria no brindó detalles sobre el procedimiento que está realizando, su presencia en el lugar despertó curiosidad entre sus seguidores. Con diferentes propuestas estéticas y tratamientos de última generación, Guillermina deja en claro que busca mantenerse en forma y saludable, apostando a nuevas alternativas que combinan belleza, bienestar y tecnología.

La selfie que subió Guillermina Valdés a sus redes sociales (Foto: Instagram @guillevaldes1)

LA IMPENSADA CONFESIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS

La reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner a la familia Ortega en el centro de la escena. En ese contexto, Guillermina Valdés recordó el difícil proceso que atravesó cuando terminó su relación con Sebastián Ortega, el padre de sus tres hijos, y sorprendió al revelar cuándo retomó el contacto.

En una entrevista con LAM, la actriz se refirió a las repercusiones que tuvo su ruptura con el productor en 2011 y a las críticas que recibió cuando, al año siguiente, confirmó su relación con Marcelo Tinelli, quien era considerado amigo de su expareja. “La pasé muy mal. Hoy que mis hijos son mayores de edad puedo empezar a articular lo terrible que fue mi separación de Sebastián”, expresó.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Durante la charla, la actriz reconoció que atravesó un momento muy difícil, especialmente por las versiones que circulaban sobre su vida privada y la imposibilidad de dar su propia versión de los hechos. “Escuché cosas que estaban lejos de la realidad. No me pude defender, así que fue muy difícil”, sostuvo Guillermina, al referirse a las repercusiones públicas de su separación.

La confirmación de su romance con Tinelli generó una fuerte polémica, ya que el conductor mantenía un vínculo de amistad con Ortega. En aquel momento, Valdés quedó expuesta a numerosas críticas por el inicio de esa relación. Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Valdés contó cuándo volvió a tener contacto con la familia de su expareja.

Guillermina Valdes y Sebastián Ortega (Créditos: Instagram @guillevaldes1)

“Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después”, reveló la actriz. La frase dio cuenta de la distancia que se había generado durante aquella etapa y del tiempo que pasó hasta que pudo recuperar el diálogo con la familia de Sebastián Ortega.

A pesar de las dificultades que atravesó, Guillermina destacó que siempre intentó respetar los tiempos de los demás y concentrarse en el bienestar de sus hijos, Dante, Paloma y Helena, fruto de su relación con el productor.