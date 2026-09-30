Durante una entrevista en el programa Puro Show, Guillermina Valdés protagonizó un momento tenso al responder con firmeza a las consultas sobre su vínculo con su ex, Marcelo Tinelli y su vida privada, y no dudó en marcar su incomodidad.

En medio de la charla, le consultaron qué respondería si la convocarían para la próxima temporada del reality de Los Tinelli y la actriz fue tajante: “Es un sarcasmo, no, está todo bien, pero no, es un no, es un tema de la familias, de ellos”.

Guillerima Valdés habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Luego, el cronista indagó sobre si Valdés veía los programas de Tinelli o si le interesaba su contenido y ella respondió: “No importa lo que veo”.

Cuando le preguntaron si alguna vez había visto algún capítulo del reality, contestó: “Sí, vi, si”. Ante la repregunta sobre si le gustaba, la actriz notó el tono y retrucó: “¿Y qué te pareció?, viste cómo va con la preguntita...“.

GUILLERMINA VALDÉS CUESTIONÓ EL ENFOQUE DE LA ENTREVISTA

En ese momento, Guillermina Valdés fue directa y cuestionó el enfoque de la entrevista: “Yo tengo una pregunta. Cuando vos le preguntás a Marcelo, ¿le preguntás tanto de mí?”. Nacho Rivarola aseguró: “Cuando lo conseguimos, sí, le he preguntado por vos”.

La actriz no dejó pasar la oportunidad para señalar su postura: “No te creo. Muy machista esta sociedad. Porque siempre a mí me agarran y me preguntan de mi sex, de los hombres, y a los hombres no le preguntan de mí”.

Guillerima Valdés habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Por su parte, el cronista le contó que en plena entrevista que también le preguntó a Tinelli sobre ella, y otras exparejas como Milett Figueroa y Valdés insistió: “¿De mis trabajos le preguntaste? ¿De cómo está Guillermina en el teatro? No hay igualdad”.

Guillerima Valdés habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La actriz fue clara con su reclamo: “No quiero que le preguntes a él, quiero que no me preguntes a mí”. El periodista prometió no volver a consultarla sobre Tinelli y Valdés cerró el cruce con humor: “Te estoy ayudando a pensar en qué amoroso sos. Cúmplilo”.

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