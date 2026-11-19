La guerra entre Mariana Brey y Nancy Pazos sumó un nuevo capítulo y dejó al descubierto viejos conflictos de su paso por A la Barbarossa. Luego de que Pazos asegurara que Telefe le pagaba un dinero extra por tener que soportar a su compañera, Brey rompió el silencio y respondió con fuertes acusaciones.

La polémica comenzó durante la visita de Nancy a La Mañana con Moria, donde recordó su experiencia en el programa de Georgina Barbarossa y sorprendió al revelar que, según su versión, había negociado una remuneración mayor por compartir el panel con Brey, con quien mantenía constantes enfrentamientos al aire.

Lejos de dejar pasar sus declaraciones, Mariana aprovechó su participación en Ángel Responde, el ciclo de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live, para contar su versión de los hechos.

MARIANA BREY EXPUSO A NANCY PAZOS Y REVELÓ QUÉ PASABA EN TELEFE

Con una buena dosis de ironía, Mariana Brey cuestionó los dichos de Nancy Pazos y lanzó: “Ya ni le respondo a esta mujer porque no sabía que mi contrato con Telefe venía con feriado incluido, eso me encanta”.

Sin embargo, la periodista fue todavía más lejos y aseguró que su excompañera tenía actitudes que generaban malestar dentro del equipo de trabajo. “Yo llegué y ella se podía tomar días, hacía lo que quería. Le faltaba el respeto a toda la producción, hacía lo que se le cantaba”, disparó.

Nancy Pazos y Mariana Brey debatieron al aire sobre la criptomoneda Libra. (Foto: captura Telefe)

Brey también hizo referencia a los cambios que, según contó, se produjeron en la participación de Pazos dentro del ciclo matutino. “Le quitaron días, después ella se tomaba lo que quería y bueno, así terminó”, sostuvo, dejando entrever que los conflictos laborales habrían tenido consecuencias.

Pese a la dureza de sus declaraciones, Mariana Brey eligió cerrar el tema con una última frase irónica, sin mostrar intenciones de continuar con el enfrentamiento público: “Le mando un beso y que siga hablando de mí”.