Durante una reciente entrevista en “Los Profesionales de Siempre”, Uma Granata recordó cómo atravesó los escándalos mediáticos entre sus padres, Amalia Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani. Tras la repercusión que generaron sus declaraciones, la diputada provincial sorprendió con un mensaje para ella.

A sus 18 años, Uma se animó a hablar públicamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su infancia y cómo la exposición mediática de sus padres impactó en su vida. Sincera, recordó algunas de las situaciones que le provocaron dolor.

Horas después de dar la entrevista, su madre compartió algunas imágenes en sus redes sociales donde aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras donde destacó su fortaleza, valentía y los valores que la caracterizan.

Las declaraciones de Uma en "Los Profesionales de Siempre" (Video: Instagram @amaliagranata)

EL SENTIDO MENSAJE DE AMALIA GRANATA A SU HIJA UMA

A través de su cuenta de Instagram, Amalia Granata escribió: “No sabés el orgullo tan inmenso que siento al ver la hermosa persona en la que te convertiste. Verte crecer y descubrir esa fortaleza, esa valentía y ese bondadoso corazón que te caracteriza me llena el alma de felicidad”.

Lejos de hacer referencia directa a los conflictos que protagonizó con su expareja, la diputada eligió concentrarse en las cualidades de Uma. “Tenés unos valores hermosos y una manera de dar amor que te hace única. Ojalá nunca dejes de ser esa persona tan especial, de corazón noble y lleno de luz”, expresó.

Por último, Amalia escribió: “Siempre voy a estar orgullosa de vos, de lo que sos y de todo lo que vas a llegar a ser. Te amo con todo mi corazón, más de lo que las palabras pueden expresar”.