Cristian Fabbiani protagonizó un momento cargado de emoción al sorprender públicamente a su hija Uma Fabbiani en una fecha muy especial: su cumpleaños número 18.

La joven, fruto de su relación con la dirigente política Amalia Granata, celebró la llegada a la mayoría de edad acompañada por familiares y seres queridos.

El Ogro Fabbiani tuvo un tierno gesto con su hija Uma: cómo la sorprendió por sus 18 años | Créditos: Instagram @fabbianiok

En ese contexto, el exdelantero Ogro Fabbiani decidió dedicarle un mensaje profundamente íntimo que dejó al descubierto el presente del vínculo entre ambos, muy distinto al que mantuvieron durante años.

“Cómo pasa la vida, mi pequeña Uma. Te deseo que siempre seas feliz en todo lo que te propongas. Papá siempre va a estar apoyándote en cada decisión que te haga bien”, expresó Fabbiani en sus redes sociales.

El Ogro Fabbiani tuvo un tierno gesto con su hija Uma: cómo la sorprendió por sus 18 años | Créditos: Instagram @fabbianiok

EL OGRO FABBIANI SALUDÓ A SU HIJA UMA POR HABER CUMPLIDO 18 AÑOS

En la dedicatoria también destacó los proyectos personales de su hija y su interés por el periodismo y el deporte, áreas en las que la joven comienza a construir su propio camino. “Nunca te olvides que sos mi primer amor”, cerró el mensaje.

El Ogro Fabbiani tuvo un tierno gesto con su hija Uma: cómo la sorprendió por sus 18 años | Créditos: Instagram @fabbianiok

El gesto tuvo un significado especial debido a la historia compartida. Durante muchos años, la relación entre padre e hija estuvo atravesada por conflictos, distancias personales y disputas judiciales vinculadas a la manutención económica. Hubo períodos prolongados sin contacto y momentos de fuerte tensión familiar que incluso trascendieron públicamente.

El Ogro Fabbiani tuvo un tierno gesto con su hija Uma: cómo la sorprendió por sus 18 años | Créditos: Instagram @fabbianiok

Con el tiempo, sin embargo, ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento gradual. Ya entrada la adolescencia de Uma comenzaron los primeros intentos de reconstrucción del vínculo, aunque no estuvieron exentos de altibajos.

Uno de los episodios más recordados fue cuando la joven decidió no invitar a su padre a su fiesta de 15, reflejando que la reconciliación todavía estaba en construcción.