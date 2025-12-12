Un día importante en la vida de Uma Fabbiani no solo quedó inmortalizado en su corazón, sino también plasmado en imágenes: Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani compartieron el evento académico en armonía, acompañados por sus respectivas parejas e hijos.

No solo Granata no tuvo buen diálogo ni acuerdos con su ex; la adolescente también estuvo distanciada de su padre más de cuatro años.

La diputada asistió al acto con Leo Squarzon y el pequeño Roque. El exfutbolista fue con su Gimena Vascon y sus dos hijos, Santino y Ámbar.

Tanto Amalia como el Ogro le dedicaron emotivos mensajes a su hija Uma, en los que le expresaron su amor y el orgullo que sienten por ella en esta etapa que termina y otra que comienza.

El egreso de Uma reunió a Amalia Granata y el Ogro Fabbiani (Fotos: @fabbianiok y @amaliagranata)

LAS CONMOVEDORAS PALABRAS DE AMALIA GRANATA A UMA

“A volar, princesa. La vida afuera está llena de problemas, muchas veces solucionables y otras no. Es parte de”.

“Vas a tener dudas, temores, angustia, alegría y emociones, cosas de la vida, y mamá siempre va a estar para compartirlas, festejar o llorar juntas”.

“Pero que nada te frene. Los fracasos traen sabiduría y experiencia, y los éxitos los celebraremos juntas, pero nunca renuncies a tus sueños. NUNCA”.

“No voy a poder evitar que tropieces, pero te voy a sostener si me necesitás. Solo sé que te espera una vida hermosa como vos”.

“Te amo, y a volar sin miedo, que esto recién empieza”.

EL OGRO FABBIANI ABRIÓ SU CORAZÓN: “UMA ME LLENÁS DE ORGULLO”

“Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa”.

“Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”.

“Tu graduación no es solo un hito; es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia. Me maravilla la mujer en la que te has convertido. No cambies nunca”.

