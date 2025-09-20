A los 17 años, Uma Fabbiani Granata ya empieza a escribir su propio camino en el deporte. La hija de Amalia Granata y de Cristian “el Ogro” Fabbiani se convirtió en una de las jóvenes promesas del hockey en Buenos Aires, donde integra el plantel de primera división del club San Carlos.

La adolescente habló recientemente en una entrevista para ESPN Hockey sobre la experiencia de dar sus primeros pasos en la máxima categoría. Allí destacó la importancia del grupo humano que la acompaña cada fin de semana.

“Desde el minuto cero me dieron mucha confianza. Hay partidos en los que quizás me emociono y ellas siempre están ahí, alentándome. La verdad, equipazo”, expresó con gratitud.

Entre risas, recordó cómo fue uno de sus goles más importantes: “Estábamos en la ronda y preguntaron quién se animaba. Yo dije ‘yo’. Tiré… y ni me acuerdo cómo fue, pero entró”. Un testimonio fresco y espontáneo que refleja la pasión con la que encara cada partido.

ASÍ LUCE HOY UMA FABBIANI GRANATA: SUS VALORES

Además de sus compañeras, Uma remarcó el rol de la amistad en esta etapa deportiva: “La mayoría de las que están afuera son mis mejores amigas. Me hacen canciones, me alientan siempre. Las amo”.

Una declaración que muestra que, más allá de la competencia, el hockey es para ella un espacio de afectos y vínculos profundos.

El crecimiento de Uma en el deporte coincide con un momento especial en su vida personal. El pasado 23 de abril celebró sus 17 años y recibió cálidos mensajes de sus padres.

Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata y el Ogro, brilla en el hockey con apenas 17 años | Créditos: Instagram @amaliagranata

El Ogro Fabbiani, con quien en los últimos años recompuso la relación tras algunas distancias, publicó un collage de fotos junto a su hija con la frase: “Feliz cumple, amor de mi vida”. Por su parte, Amalia Granata escribió en sus redes: “¡Felices 17! Qué año te espera, de despedidas y comienzos. Te amo, princesa. Te merecés todo lo bueno que te puede dar la vida”.