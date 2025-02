Finalmente, Fabián “El Ogro” Fabbiani se reencontró con Uma, su hija con su expareja, Amalia Granata, tras cuatro largos años sin verse.

“Mi equipo ideal. Para toda la vida”, escribió al pie de una foto en la que se lo ve con sus tres hijos, contento por haber reunido a la familia y ver la alegría de Uma junto a sus hermanos.

Uma se rencontró con su papá tras cuatro años sin verse. Foto: IG | fabbianiok

Acto seguido, Amalia contó el detrás de escena del reencuentro entre su hija y su papá. “Yo estaba en Santa Fe y sabía que el domingo se iba a reencontrar con el padre, entonces hablé con ella por teléfono y le pregunté. Y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, aseguró en diálogo con Marina Calabró.

QUÉ LE DIJO AMALIA GRANATA A UMA ANTES DE SU REENCUENTRO CON EL OGRO FABBIANI

Además de revelar que, finalmente, el novio de Uma la llevó a ver al Ogro Fabbiani, Amalia Granata contó detalles del reencuentro entre padre e hija. “Ahí se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. No se veían hace cuatro años”, sumó.

Y se despidió revelando qué le dijo antes de esa visita que lo cambió todo. “Uma es una mujer, en un mes cumple 17 años, termina la escuela y empieza la facultad. Yo no puedo meterme en los temas de ella, pero sí puedo aconsejarla desde mi lugar y la relación fabulosa que tuve con mi papá”, sentenció, revelando que le dio consejos antes del reencuentro.