Luego de haber estado distanciados durante varios años, Cristian “el Ogro” Fabbiani compartió la foto más dulce junto a Uma (la hija que tuvo con Amalia Granata) que selló la reconciliación.

“Mi equipo ideal para toda la vida”, escribió el DT de Newell’s Old Boys en su cuenta personal de Instagram, con varios emojis de corazoncitos rojos y visiblemente feliz por este nuevo acercamiento.

En la imagen se lo ve al Ogro con Uma (que tiene a upa a Ámbar) y Santino, ambos frutos de la relación de Cristian con Gimena Vascon, quien también dejó huella de esta postal especial en su muro.

¡Nueva etapa!

Foto: Instagram (@fabbianiok) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

AMALIA GRANATA SORPRENDIÓ AL DAR DETALLES DEL VÍNCULO ENTRE SU HIJA Y EL OGRO FABBIANI

Luego de que se conociera que Uma -la hija que tuvo Amalia Granata con el Ogro Fabbiani- está distanciada de su padre, la diputada sorprendió en una profunda nota donde ahondó en este vínculo.

“(Con el Ogro) no tenemos relación. Yo no sé por qué me odia. Y Uma tampoco, pero no por mí, todo lo contrario”, había lanzado Amalia (en agosto del año pasado) en el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito por Bondi, donde también contó que esto sucede hace unos tres años.

“Él sigue creyendo que yo no lo invité al cumpleaños de 15 de Uma. Si vos no entendés que no es así... Al contrario, le quemamos la cabeza a mi hija para que lo invite. Se la quemamos los dos y ella se negó”, aseguró en referencia a ella y a su pareja Leo Squarzon, con quien tiene a su hijo Roque.

Foto: instagram (@amaliagranata)

Además, la entrevistada aseguró que su hija de 16 años tiene muchísimo carácter: “Yo sé cuál es el problema, pero es un tema de ellos. Aparte Uma es tremenda, le canta las 40 en la cara y no se come ni una. A mí me espanta como ella le habla porque tiene el vocabulario de un adulto”.

Por último, Granata dejó en claro que le encantaría que su hija recomponga el vínculo con su papá: “Es lo que más me gustaría y siempre se lo digo. Para mí, mi vínculo con mi padre fue lo más importante que tuve y creo que te forma mucho y te da una contención. Y yo ya no me puedo meter porque es grande. Ha hablado, ha hecho terapia, pero yo no me puedo meter”.