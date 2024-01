Amalia Granata, que desde hace años está totalmente enfocada en la política, celebró Navidad en una noche muy especial con su hija mayor, Uma Fabbiani, fruto de su pasada relación con Cristian “El Ogro” Fabiani, su marido Leonardo Squarzon, y su hijito más chico, el travieso Roque.

Luego de compartir a través de sus stories de Instagram una foto de los cuatro juntos, cerca del arbolito de Navidad y antes de abrir los regalos, la actual diputada hizo eco de otra postal con Uma que llamó la atención de sus seguidores, que no la veían hace rato en sus redes.

En la imagen, que las muestra abrazadas y sonrientes, se puede ver que Uma, a pesar de tener tan solo 15 años, ya pasó en altura a su mamá. Divina, la adolescente lució un short de jean cintura baja en diálogo con un cinturón con tachas y un crop top negro, muy canchera y a la moda. ¡Divinas!

EL POLLO ÁLVAREZ CRUZÓ A AMALIA GRANATA: “ES MUY VIOLENTA”

“Yo me conozco, no hablo mal de nadie. Yo le escribí a Amalia porque tenemos una muy amiga en común. Si vos me decís ‘me sentí incómoda en el programa’, trato de entender por qué y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón. Le mandé una nota de voz”, rememoró.

“No me puedo hacer cargo de todo lo que sucede, al ser el conductor obviamente tengo una responsabilidad. Me pone mal todo lo que sucede, no me gusta. En este caso no quiero que nadie esté incómodo. Ella se expresa mucho, es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar”, lanzó, picante.

“Si ella se sintió incómoda, yo le pido perdón. Traté de hablar con ella y no quiere. Quiere seguir enojada, ya está. Lo lamento de verdad, pero tampoco me voy a bancar los agravios. Estar todo el tiempo enojado es agotador, a mí me gusta la gente que tiene buena onda”, concluyó.