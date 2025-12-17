Después de años marcados por conflictos, denuncias cruzadas y disputas judiciales, entre Amalia Granata y el Ogro Fabbiani parece haberse instalado finalmente la calma. La postal que sorprendió a todos llegó hace una semana, cuando ambos posaron juntos y sonrientes en el egreso de Uma, dejando en evidencia que algo había cambiado.

Tras el impacto que generaron esas imágenes, la actual diputada decidió romper el silencio y dio detalles de cómo se dio la reconciliación entre padre e hija, en una charla con Intrusos.

Según relató Amalia Granata, el acercamiento se produjo luego de un proceso personal que atravesó su hija. “Uma se reconcilió después del cumpleaños. Tuvo su momento de reflexión, le escribió, se juntaron y se amigaron”, contó, dejando en claro que fue una decisión madura y consciente.

El egreso de Uma reunió a Amalia Granata y el Ogro Fabbiani (Fotos: @fabbianiok y @amaliagranata)

QUÉ PASA HOY CON LA CUOTA ALIMENTARIA

Durante la entrevista, la diputada también se refirió a un tema sensible que históricamente generó polémica: la cuota alimentaria. En ese sentido, aclaró que la situación hoy está completamente ordenada.

“Uma es grande, es una mujer, así que ya hace un tiempo que el dinero que pasa él va directamente a la cuenta de ella”, explicó, marcando un cambio importante en la dinámica familiar.

Además, reveló que su abogada es Mariana Gallego, quien la asistió en la firma de un preacuerdo con el Ogro Fabbiani, un paso legal que ayudó a cerrar una etapa de enfrentamientos.