Norberto Marcos se mostró desconsolado al hablar sobre su relación con Fátima Florez. (Foto: captura de eltrece)

La salud de Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, genera preocupación después de varios días de internación y una intervención médica por una complicación pulmonar. En las últimas horas, el doctor Guillermo Capuya brindó información sobre su estado y explicó qué descubrieron los especialistas durante los estudios.

Al aire de La mañana con Moria, el médico reconstruyó cómo comenzaron los síntomas que llevaron al productor teatral a consultar en reiteradas oportunidades y reveló que, inicialmente, los profesionales no lograban identificar el origen de sus fuertes dolores.

“Antes de la reunión que tuvo con Fátima Florez Norberto tuvo varios episodios. Fue a la Trinidad de Palermo por varios dolores, pero le dieron el alta porque no vieron nada específico. Después volvió con una molestia que parecía ser un cálculo renal, pero también lo descartaron”, detalló Capuya.

Sin embargo, el cuadro se complicó cuando Marcos regresó al sanatorio porque los dolores persistían. Fue entonces cuando los médicos detectaron una alteración en uno de sus pulmones.

Norberto Marcos en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

“Al día siguiente, Norberto volvió porque se sentía mal y ahí encontraron en el pulmón algo similar a lo que es un derrame pleural. Estaba muy dolorido”, explicó.

QUÉ SE SABE DE LA SALUD DE NORBERTO MARCOS TRAS SU INTERVENCIÓN

En medio de las versiones que circularon sobre la gravedad de su estado, Guillermo Capuya aclaró que Norberto Marcos permaneció en terapia intensiva, pero negó que hubiera necesitado asistencia respiratoria mecánica.

“Norberto estaba en terapia, pero no estaba con un respirador como se dijo ayer. El miércoles le hicieron una videotoracoscopia, que es un estudio que consiste en mirar dentro del tórax a través de una cámara. Eso se hizo sin inconvenientes y ahora está estable”, aseguró.

De esta manera, el profesional llevó tranquilidad sobre la evolución del productor, aunque advirtió que todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del problema pulmonar.

Norberto Marcos explicó cómo resultó el tema con el colchón que Fátima Florez sacó de su casa. (Foto: Captura América)

“Le dieron una cobertura de antibiótico que abarca un amplio espectro, pero todavía siguen viendo qué le pasa. No parece ser nada maligno”, sostuvo.

Por último, Capuya se refirió a cómo determinadas situaciones de tensión emocional pueden influir en el organismo. “Las situaciones críticas, de estrés, una pérdida, un duelo, un despido o incluso un negocio mal hecho pueden despertar algo que tenemos dormido”, reflexionó.