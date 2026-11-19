La versión de que Leandro Paredes habría enfurecido con Ángel de Brito por iluminar el rumor de affaire con la China Suárez en París, en octubre de 2021, fue lanzado por periodistas deportivos. Luego Jorge Rial le sumó detalles, pero el conductor de LAM descartó el amedrentamiento de la barrabrava de Boca en vísperas de la final de la Copa Sudamericana.

“Es mentira que me amenazó Paredes, que me escribió Paredes, que la barra o La 12 no sé qué. Pero vayan a chu... pi... todos los periodistas deportivos que dicen estupideces. Ni uno me escribió”, explotó Ángel en Bondi Live.

“Yo expliqué lo que estaba insinuando Analia Franchín en el programa de Georgina Barbarossa. Para mí era todo verso...”, continuó desde el streaming.

Ángel de Brito reaccionó en Bondi Live al rumor de que Leandro Paredes lo amenazó a través de la barrabrava de Boca.

En ese punto recordó que en 2025 había entrevistado a Paredes y Camila Galante, su esposa: “Busquen el archivo. Habló con este gil”.

Los palos de Ángel contra Jorge Rial

Al salir de los estudios de Bondi y casi al mismo tiempo en que Rial ampliaba la información, De Brito fue vehemente ante Primicias Ya: “No recibí ninguna amenaza, no. Están todo el día diciendo boludeces”.

“Veo que lo disfrutan. Porque son unos pelotudos. Después, cuando los amenazan, ellos salen llorando y hacen todos unos descargos. No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó. (...) Dejen de escuchar a inventadores profesionales, por algo les va como les va...”, continuó.

Qué dijo Rial sobre De Brito, Paredes, La China Suárez y La 12

A todo esto, Jorge Rial fue al hueso con lo que dice saber de la situación de Ángel de Brito: “Yo sé que él desmiente las amenazas, porque no son nenes de pecho”.

Qué dijo Rial sobre De Brito, Paredes, La China Suárez y La 12

Ahí le habló directo a De Brito: “Mi consejo, Ángel, es que no le restes importancia. Mirá que estos muchachos van al frente y no son los maridos, los novios. No son Icardi, que te pueden putear, pero después no te van a ir a buscar”.

“Mi consejo, Ángel, es que no le restes importancia. Mirá que estos muchachos van al frente y no son los maridos, los novios...”. Jorge Rial.

“Podría ser parte de un apriete que supera la hinchada de Boca. Que serían enviados de quienes están tratando de que Ángel se vaya a Canal 9. Una manera de ablandar a Ángel, porque Ángel tiene muchas dudas”, cerró Jorge Rial desde Ensalada Rusa.