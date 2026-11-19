Marta Fort destrozó a su exnovio y reveló el verdadero motivo de la separación: “Tenía que rebajarme”. Crédito: Instagram

Marta Fort volvió a referirse a su separación de Juan Manuel Ramírez y sorprendió con fuertes declaraciones sobre los conflictos que atravesaron durante su noviazgo. La joven aseguró que las inseguridades de su expareja, especialmente por las diferencias económicas entre ambos, fueron determinantes para el final de la relación.

Durante una entrevista con José María Listorti en Blender, la hija de Ricardo Fort explicó que su estilo de vida y su independencia económica generaban incomodidad en Ramírez. “Yo entiendo que él no sea de este medio, no conozca bien la movida. También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema”, reveló.

Ante la consulta del conductor sobre si se trataba de una interpretación personal, Marta dejó en claro que su exnovio le había manifestado directamente ese malestar. “No, no, me lo dijo”, respondió sin vueltas.

MARTA FORT EXPUSO LAS INSEGURIDADES DE SU EXNOVIO

Lejos de quedarse ahí, la joven profundizó sobre las diferencias que marcaron la relación y reconoció que muchas veces sintió que debía modificar su comportamiento para evitar conflictos.

“Puede pasar porque quizás no estaba acostumbrado a salir con una mujer como yo, con mi pasar, con mi realidad, con mi trabajo”, sostuvo.

Sin embargo, la declaración más contundente llegó cuando describió cómo se sentía dentro de la pareja: “Pero el tema es que era una relación que constantemente yo tenía que rebajarme un poco a su nivel y tenía que estar constantemente pendiente a cómo él se despertaba ese día, ¿entendés?”.

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De esta manera, Marta dejó entrever que el vínculo se había convertido en una situación desgastante, en la que sentía que debía estar atenta al estado de ánimo de su novio y limitar aspectos de su propia vida.

Las declaraciones se suman a los dichos que había realizado anteriormente, cuando explicó que intentó acompañar a Ramírez para que pudiera superar sus inseguridades relacionadas con el dinero, la distancia y su actividad laboral.

“Soy mucho plato para un pibe inseguro”, había sentenciado Marta Fort al hablar del final del romance, una frase con la que dejó en evidencia su postura frente a la ruptura.