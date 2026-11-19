La influencer uruguaya reaccionó a las indirectas de la millonaria sobre ser presunta la tercera en discordia en el final de su romance con Juan Manuel Ramírez.

La separación de Marta Fort (22) se convirtió en un escándalo internacional que se acaba de cobrar a la China Suárez como víctima, luego de que una fitfluencer uruguaya negara ser la tercera en discordia en la separacion de la millonaria con Juanma Ramírez (28).

“China Suárez hay una sola, y está en Argentina. Yo no soy ninguna de China Suárez”, afirmó Maite Fachola (25) en Intrusos.

En ese momento Adrián Pallares pensó que se refería al “parecido físico” con la novia de Mauro Icardi, pero la aclaración fue explosiva: “Yo nunca robé un marido. (...) No está bueno porque no estuve con Juan Manuel”.

Maite Fachola liquidó a Marta Fort y además castigó a la China Suárez en Intrusos.

“Si a vos te dejan, como le pasó en este caso a esta muchacha, no es nada malo. No vas a ser menos exitosa, menos persona, menos mujer. (...) Yo no soy tercera de nada, tengo amor propio, yo nunca estaría con un hombre que tiene novia y menos mi ex. Tiene que tener un poco de dignidad”, explotó.

Maite Fachola, la exnovia del ex de Marta Fort. (Foto: @maite.fachola)

Maite Fachola contra Marta Fort

Marta Fort. (Foto: Instagram @martacfort)

“Ayer dijo que ella se lleva bárbaro, con sus ex, ¿por qué él no se puede llevar bárbaro con su ex también y tiene que haberle sido infiel? Me parece que es un poquito de capricho querer dejar mal siempre a otra persona, o buscar culpables. Sos millonaria, sos exitosas, pero te pueden dejar igual", siguió sin filtros.

Maite Fachola, la exnovia del ex de Marta Fort. (Foto: @maite.fachola)

Al final, Maite Fachola fue a la yugular de Marta Fort para despegarse del mote de tercera en discordia: “Lo único que tiene más que yo es plata, después no tengo nada que envidiarle a Marta, Sobre todo la autoestima. Yo tengo mi nombre y soy ser exitosa por lo mío, que es entrenar personas que no es mi negocio, y si alguien me deja, suelto y listo. No salgo a matar a otro”.

Maite Fachola liquidó a Marta Fort y además castigó a la China Suárez en Intrusos.