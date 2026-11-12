La participación de Marta Fort en MasterChef Celebrity sigue dando de qué hablar. Esta semana, la hija de Ricardo Fort hizo una preparación muy especial que le dedicó a Marisa López, su madrina y una figura a quien considera su madre.

El desafío de la noche consistía en preparar piononos y, al presentar su plato frente al jurado, la participante del reality llamó a su preparación “Marisa está bien”. Luego, explicó por qué ocupa un lugar central en su vida.

La influencer eligió un relleno con queso azul, queso untable, salmón ahumado, alcaparras, palmitos y palta. Antes de recibir la devolución, contó que se inspiró en una receta que suele llevar a las reuniones navideñas de la familia.

Marta Fort homenajeó a quien fue su niñera, Marisa López (Video: MasterChef Celebrity)

MARTA FORT HOMENAJEÓ CON SU PLATO A MARISA LÓPEZ

“Marisa se llama mi madrina, que es como mi mamá, quien se encarga de llevar el pionono siempre en las Navidades”, contó Marta Fort ante el jurado de MasterChef Celebrity. Luego, contó lo especial de su vínculo con su madrina y ex niñera.

La preparación recibió elogios de Germán Martitegui y Damián Betular, quienes evaluaron el equilibrio entre los ingredientes. “Mucha data, pero con todo puesto delicadamente”, le dijo el jurado al referirse a la composición del plato.

Marisa llegó a la familia Fort en febrero de 2004, poco después del nacimiento de los mellizos. Con el tiempo, pasó de desempeñarse como niñera a convertirse en una figura materna muy presente en la vida de los hijos del empresario.