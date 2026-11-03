Marta Fort volvió a llamar la atención con una revelación sobre su estilo de vida y sus gastos. La hija del recordado Ricardo Fort contó cuánto dinero llegó a gastar en un solo mes y dejó sin palabras a sus compañeros de programa cuando finalmente se animó a revelar la cifra: 100 mil dólares.

La confesión se dio durante una emisión de Fort Night Show, el ciclo de streaming de Blender, en una charla con el influencer Mernuel. Allí, hablaron sobre sus hábitos de consumo y los gustos que suele darse sin preocuparse demasiado por las finanzas.

En medio de la conversación, Mernuel quiso saber cuál había sido el monto más elevado que había gastado en un mes. Aunque al principio intentó esquivar la pregunta, Marta terminó dando una respuesta que sorprendió a todos.

“Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, anticipó antes de revelar: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

Marta Fort presentó a Royce, la nueva integrante de su familia (Foto: Instagram @martacfort)

Marta Fort contó en qué llegó a gastar 100 mil dólares en un mes

La cifra generó incredulidad en su compañero, que incluso puso en duda que ese hubiera sido realmente el máximo de sus gastos. “De hecho, no te creo. Para mí es más”, le comentó.

Sin embargo, Marta aclaró que hablaba exclusivamente de gastos generales y no incluía compras extraordinarias, como la adquisición de un automóvil.

“No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro”, explicó con naturalidad.

La respuesta volvió a sorprender a Mernuel, que terminó reconociendo la magnitud del monto: “Ah, ok, entonces es muchísimo”.

La declaración no tardó en generar repercusiones en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y asombro ante la cifra que había revelado la hija del empresario.

“Con eso vivo tres vidas”, “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla”, “Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100 mil dólares” y “Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunos de los comentarios que circularon.

Marta Fort habló de Nazareno Casero y reveló los mensajes que recibió del actor

Pero esa no fue la única situación que tuvo a Marta Fort como protagonista. En otra charla televisiva, la joven también sorprendió al contar que Nazareno Casero había intentado acercarse a ella durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe en el que comparten espacio.

El tema surgió durante una conversación con Wanda Nara, quien quiso saber qué había ocurrido entre ambos después de que el chef Damián Betular le comentara que había existido un “tiroteo” entre sus compañeros.

“Me acaba de contar Betular que entre tu compañero y vos hubo un tiroteo. Pero no entendemos la palabra ‘tiroteo’. Entonces le dije, ‘le voy a preguntar a mi amiga Martita, que no me va a mentir a mí’”, contó la conductora.

Sin esquivar la pregunta, Marta definió al actor como un “picaflor” y aseguró que todavía conserva los mensajes que recibió de él. Incluso dejó en claro que no piensa borrarlos y lanzó una advertencia ante la posibilidad de que Casero negara esos acercamientos.

La conversación tomó otro rumbo cuando Wanda reveló que ella también había recibido gestos de seducción por parte del actor.

“A mí también me tiroteó”, confesó la conductora. Ante la pregunta de Marta sobre si la había invitado a salir, respondió: “No, a tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”.

La reacción de la hija de Ricardo Fort fue inmediata: “¡Terrible! Nazareno, entonces, como que no le hace asco a nada”, lanzó entre risas.

Así, Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones, tanto por la impactante cifra que aseguró haber gastado en un mes como por las anécdotas que compartió sobre su compañero de MasterChef Celebrity.