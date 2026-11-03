Stephanie Demner atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Después de convertirse nuevamente en mamá junto a Guido Pella, la modelo compartió las primeras imágenes de Jazmín, su segunda hija, y sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez su carita.

A través de sus historias de Instagram, Demner publicó una tierna fotografía de la recién nacida y acompañó la postal con un sencillo mensaje: “BUEN DIAAAA”, junto a dos corazones rojos.

Pero eso no fue todo. Horas más tarde, la influencer también compartió una publicación en su cuenta de Instagram junto a Guido Pella, en la que mostró detalles de los primeros momentos de la beba y escribió: “Se agrandó el corazón. Bienvenida Baby Jaz. Te amamos hija hermosa”.

Foto: @stephaniedemner

Las primeras fotos de Jazmín, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Las imágenes rápidamente enternecieron las redes sociales. En una de las fotografías se puede ver la pequeña mano de Jazmín, mientras que en otra aparece parte de su rostro, en una postal íntima de sus primeras horas de vida.

La publicación recibió numerosos mensajes de felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del espectáculo. Entre quienes reaccionaron estuvo Oriana Sabatini, que le dedicó un saludo a la familia, además de otros usuarios y personalidades que celebraron la llegada de la nueva integrante.

Foto: @stephaniedemner

Con estas imágenes, Stephanie decidió compartir con su comunidad un poquito de la intimidad familiar y presentar oficialmente a la recién nacida.

Stephanie Demner y Guido Pella ya son padres de dos hijas

La llegada de Jazmín marca una nueva etapa para Stephanie Demner y Guido Pella, que ya habían formado una familia con Arianna, su primera hija, de cuatro años.

La modelo y el extenista suelen compartir distintos momentos de su vida familiar en las redes sociales, donde muestran parte de su día a día y el crecimiento de la pequeña.

Foto: @stephaniedemner Por: Estefania Lisi

Ahora, con la llegada de Jazmín, la familia se agrandó y comenzó una nueva etapa de a cuatro. A través de sus publicaciones, Demner dejó ver la felicidad que atraviesan y el cariño con el que recibieron a la nueva integrante.