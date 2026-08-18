Stephanie Demner atraviesa uno de los momentos más movilizantes de su vida y decidió compartirlo con lujo de detalles.

En medio de la dulce espera de su segunda hija junto a Guido Pella, la modelo reveló a través de sus redes sociales cómo fue el proceso para elegir el nombre de la beba que está por nacer, un dato que sus seguidores esperaban con ansias desde que se confirmó el embarazo.

A través de un posteo de Instagram titulado “¿Cómo elegí el nombre Jaz?”, la ex Combate se sinceró y admitió que jamás se había imaginado esa elección.

“La realidad es que nunca hubiese pensado que le iba a poner a una hija Jazmín, nunca. Ariana tampoco. No tenía nombres así pensados”, reconoció Demner, y contó que junto a Pella recurrieron a una aplicación que permite marcar los nombres que gustan a cada uno hasta encontrar las coincidencias entre ambos.

EL SIGNIFICADO FAMILIAR DETRÁS DEL NOMBRE JAZMÍN

Según relató la propia Stephanie Demner, la app fue arrojando distintas opciones hasta que apareció una que la conquistó de inmediato. “De repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’. Mi mamá tiene una planta de jazmín, Charo tiene una planta de jazmín y es la flor favorita de mi abuela. Así que dije Jazmín es el nombre de mi segunda hija y así fue como lo decidimos”, explicó, sumando una fuerte carga emotiva y familiar a la decisión.

Stephanie Demner de cara a la llegada de su segunda hija, pensando en cómo se organizará con dos niñas a su cargo. Fuente: Instagram

Guido Pella, por su parte, también quedó fascinado con el nombre, aunque por un motivo bien distinto: la referencia directa a la princesa de Aladdin.

CÓMO SE ORGANIZARÁ STEPHANIE DEMNER CON SUS DOS HIJAS

Además de la revelación del nombre, la influencer respondió con total honestidad las dudas de sus seguidores sobre cómo hará para organizarse con dos niñas pequeñas.

“No tengo idea, pero de alguna manera claramente lo voy a resolver. Yo creo que voy a ser medio mamá canguro y se las va a llevar a las dos a todos lados”, aseguró entre risas, y adelantó que contará con ayuda para acompañarla en los eventos donde deba estar presente por trabajo.

Stephanie Demner, embarazada y sonriente, de cara a la llegada de su segunda hija, cuenta como eligió el nombre y cuenta en cómo se organizará con dos niñas a su cargo. Fuente: Instagram

En cuanto al parto, Demner fue igual de directa: ya definió que volverá a optar por una cesárea, tal como hizo con el nacimiento de Arianna. “Voy a ir a cesárea, ya lo tengo súper definido. Lo tengo definido desde que tuve a Ari”, explicó, y remarcó que su decisión no busca cuestionar la de otras mujeres: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y que sean muy felices”.