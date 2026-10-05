Evangelina Anderson tuvo su último día en Cortá por Lozano después de ocho meses como panelista del programa de Telefe. La modelo decidió dejar el ciclo por proyectos personales y se despidió del equipo con mucha emoción, aunque hubo un momento particular que rápidamente llamó la atención: el mensaje que le dedicó Costa.

Todo ocurrió el viernes 2 de octubre, hacia el final del programa conducido por Verónica Lozano. Después de que se emitiera un compilado con algunos de los mejores momentos de Anderson en el ciclo, la modelo expresó su emoción y agradeció el cariño recibido durante esos meses.

Costa (Foto: Movilpress)

“La fuerza que estoy haciendo para no llorar... la llorona número uno. No, nada, la verdad es que aprovecho este momento para agradecer porque no tengo más que palabras de agradecimiento”, expresó.

Después de escuchar las palabras de sus compañeras, Anderson también dejó una frase que llamó la atención por su tono más pícaro: “Espero que me inviten, que quiero hablar cuando conozca a mi próxima pareja”. Pero cuando llegó el turno de Costa, la humorista eligió una particular forma de despedirla: “Que la lluvia caiga generosa sobre tus campos, que el viento sople a tus espaldas y, hasta que nos volvamos a ver, que Dios te sostenga en la palma de su mano”.

Leé más:

La fuerte advertencia de Vero Lozano al acosador de Evangelina Anderson: “Ya sabemos quién sos”

EL PARTICULAR ORIGEN DEL MENSAJE DE COSTA A EVANGELINA ANDERSON EN SU DESPEDIDA DE CORTÁ POR LOZANO

La frase provocó una respuesta agradecida de Anderson, quien le contestó: “Ay, qué hermoso, gracias. Ha sido un placer”. Sin embargo, horas después se conoció un detalle que volvió llamativa la despedida.

Según contó Martín Salwe en SQP, el mensaje recitado por Costa corresponde a una bendición religiosa de origen irlandés que suele utilizarse en funerales para despedir a un ser querido. Además, en el programa de Yanina Latorre señalaron que la humorista ya había utilizado las mismas palabras cuando Vicky Xipolitakis dejó Cortá por Lozano, ocho meses atrás.

Foto: captura Telefe

La salida de Anderson también estuvo acompañada por una cena de despedida con parte del equipo, a la que, según se informó en SQP, Costa no habría asistido.

Mientras tanto, en sus redes sociales, la humorista compartió una fotografía junto a la modelo y escribió: “Beso grande, querida”. Anderson, por su parte, publicó distintas imágenes junto a sus compañeros del programa, aunque no reposteó la fotografía que se había tomado con Costa.

En medio de las repercusiones, la modelo también compartió en sus historias una fotografía antigua relacionada con Halloween en la que aparece acostada en el pasto y rodeada de lápidas de cotillón con la palabra “RIP”. El detalle llamó la atención después del particular mensaje que había recibido durante su despedida, aunque no existe una confirmación de que esa publicación tuviera relación con lo ocurrido en el programa.

Leé más:

La foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo en Alemania que se volvió viral

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.