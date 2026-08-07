Stephanie Demner reveló que tuvo una fuerte discusión con su suegra, Charo —la mamá de Guido Pella—, durante una visita familiar por las fiestas. La influencer relató que el enfrentamiento se originó por la rutina de sueño de su hija Ari y que, ante la situación, tuvo que intervenir y pedirle ayuda a su pareja.

Ante una pregunta sobre cómo manejaban las opiniones de los abuelos, Demner explicó: “No escuchábamos. Sí, de hecho, yo tuve una discusión muy grande con mi suegra y con mi mamá”.

Luego contó que, durante una visita a la familia de Guido, su suegra quería pasar tiempo con la niña: “Habíamos ido a visitar a la familia de Guido por unas fiestas y mi suegra le encantaba dormirla y pasar mucho tiempo con Ari, obviamente”.

Según su relato, Demner le pidió que subiera a la niña a dormir, pero la situación no salió como esperaba: “Y yo le dije, bueno, subíla, pero dormíla”. Sin embargo, al rato escuchó que Ari continuaba despierta y jugando con sus abuelas.

“Y como a la media hora escuchó risas y que seguía a Ari como de joda con las dos abuelas”, relató. Entonces, decidió intervenir: “Subíla, dormí, las eché a todos del cuarto y bajé enojadísima a la escalera”.

Crédito: Instagram

EL ENCONTRONAZO DE LA INFLUENCER CON SU SUEGRA

La influencer reconoció que, en ese momento, se había transformado en una madre muy protectora: “Yo me había convertido en mamá oso sobre protectora. Era como, no me toquen a mi bebita”.

Demner también explicó que su preocupación estaba vinculada a los efectos que los cambios de rutina podían tener en su hija: “Y me respetan todo porque realmente de repente me desconfiguraban todo de su rutina y yo sabía que a Ari la pasaba mal después”.

Finalmente, resumió el conflicto con una frase contundente: “Tuve una pelea muy grande donde me tuve que plantar”. Además, contó que le pidió respaldo a Guido Pella: “Mira, yo a mi mamá le puedo decir lo que quiera y a tu mamá también le voy a decir lo que quiera”.

En ese sentido, Demner aseguró que dejó en claro que las reglas de crianza debían ser respetadas por todos: “Son nuestras reglas, se van a tener que adaptar. Y la verdad que lo tomaron muy bien”.