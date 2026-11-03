Hay historias que atraviesan generaciones y mantienen intacta su capacidad de generar preguntas. Ese es el caso de Antígona, la tragedia de Sófocles que regresa a escena en una nueva versión del Teatro de Repertorio, en Vicente López, para poner en primer plano algunos de los grandes dilemas de la humanidad: la libertad, la justicia y la lucha por defender las propias convicciones.

Basada en la versión de Jean Anouilh, la obra presenta a una mujer que se enfrenta al poder y sus imposiciones, incluso cuando sabe que desafiar la autoridad puede tener consecuencias irreversibles. A partir de su decisión, la historia abre interrogantes sobre la dignidad, los límites del poder y el precio que implica sostener aquello en lo que se cree.

Foto: prensa Antígona Por: Ulises

Antígona: una historia sobre la resistencia y el derecho a decir que no

En el centro de esta tragedia está el enfrentamiento entre la conciencia individual y la autoridad, entre la obediencia y la necesidad de actuar de acuerdo con las propias convicciones. La protagonista representa la resistencia frente a un orden impuesto y convierte su decisión en una declaración de principios.

La puesta propone un encuentro con una historia atravesada por la rebeldía y la persistencia. A través de sus personajes, aparecen distintas miradas sobre la vida, la justicia y el destino: una hermana dubitativa, una criada celosa de la vida, un novio sin futuro, un soldado subordinado a la injusticia y un tío convertido en rey de la muerte.

Con una mirada que recupera la vigencia del clásico, la obra invita al público a preguntarse qué significa defender la dignidad y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para no renunciar a nuestras convicciones.

La dirección está a cargo de Roberto Aguirre, con arte de Martín Hoffmann. El elenco está integrado por Luján Aloe, Ulises Attadia, Margarita Funes Carrasco, Carlos Lecolant, Sandra Mellado y Daniela Rodríguez.

Cuándo y dónde ver Antígona en Vicente López

Foto: prensa Antígona Por: Ulises

Antígona tendrá seis funciones durante noviembre en el Teatro de Repertorio, ubicado en Carlos F. Melo 1756, Vicente López.

Las fechas y horarios son:

Viernes 6 de noviembre, a las 21.

Sábado 7 de noviembre, a las 19.

Viernes 13 de noviembre, a las 21.

Sábado 14 de noviembre, a las 19.

Jueves 19 de noviembre, a las 21.

Viernes 27 de noviembre, a las 21.

Foto: prensa Antígona Por: Ulises

Las entradas se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral o reservar por WhatsApp al 11 7626-2745.

Con una historia que sigue invitando a reflexionar sobre la libertad, la justicia y la dignidad humana, Antígona propone reencontrarse con uno de los grandes clásicos del teatro universal desde una mirada que conserva toda su actualidad.