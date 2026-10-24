El último departamento en el que vivió Ricardo Fort fue puesto a la venta por una cifra millonaria. Se trata de un exclusivo triplex ubicado en Barrancas de Belgrano, que también fue el hogar de sus hijos, Martita y Felipe Fort, quienes permanecieron allí junto a Gustavo Martínez hasta la muerte del hombre que estuvo a cargo de su crianza.

La propiedad está ubicada en el edificio Sucre Plaza, sobre la calle Sucre al 1900, en uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, se ofrece en el mercado inmobiliario por 1.880.000 dólares, mientras que las expensas mensuales ascienden a 3.681.000 pesos, según la publicación de venta.

Con una superficie total de 475 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, el inmueble cuenta con siete ambientes, cuatro dormitorios, cuatro baños completos, dos toilettes y cuatro cocheras. Además, dispone de amplias terrazas, parrillas y una pileta privada con vistas panorámicas hacia la ciudad y el Río de la Plata.

CÓMO ES POR DENTRO EL ÚLTIMO DEPARTAMENTO DE RICARDO FORT

El lujoso triplex se destaca por sus grandes dimensiones y la distribución de sus ambientes. En la primera planta se encuentra el sector social, al que se accede mediante un palier privado. Allí hay un amplio living comedor con salida directa a dos terrazas independientes.

Una de ellas está preparada para reuniones al aire libre, con una gran mesa, dos parrillas y vistas abiertas de Buenos Aires. La otra ofrece un espacio más íntimo, equipado con livings exteriores.

En ese mismo nivel se encuentra una cocina independiente, comedor diario, lavadero y dependencia de servicio.

Se vende el último departamento en el que vivió Ricardo Fort: cuánto cuesta el lujoso triplex de Belgrano. Crédito: ZonaProp

Se vende el último departamento en el que vivió Ricardo Fort: cuánto cuesta el lujoso triplex de Belgrano. Crédito: ZonaProp

La segunda planta está destinada al descanso y cuenta con cuatro dormitorios. La habitación principal dispone de vestidor y baño en suite, mientras que otros dos dormitorios también tienen baños privados revestidos en mármol. El cuarto cuenta con un baño completo ubicado en el pasillo de distribución.

Sin embargo, uno de los sectores más llamativos se encuentra en la tercera planta. Allí hay un ambiente cerrado que actualmente funciona como estudio de música, además de una terraza de grandes dimensiones con pileta privada y vistas panorámicas al río.

La propiedad también incluye cuatro cocheras cubiertas y cuatro bauleras. Por su parte, el edificio Sucre Plaza dispone de seguridad las 24 horas, gimnasio, pileta, solárium, salón de usos múltiples, parrillas, jardines y espacios recreativos.

Se vende el último departamento en el que vivió Ricardo Fort: cuánto cuesta el lujoso triplex de Belgrano. Crédito: ZonaProp

Se vende el último departamento en el que vivió Ricardo Fort: cuánto cuesta el lujoso triplex de Belgrano. Crédito: ZonaProp

LA HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DONDE VIVIERON MARTITA Y FELIPE FORT

Más allá de sus características y su valor millonario, el inmueble tiene una historia directamente vinculada con la familia Fort.

Ricardo Fort vivió allí durante la última etapa de su vida, antes de su muerte en noviembre de 2013, a los 45 años. Tras su fallecimiento, el departamento continuó siendo un lugar importante para sus hijos, Martita y Felipe.

Los mellizos permanecieron en la propiedad bajo el cuidado de Gustavo Martínez, expareja del empresario y una de las personas de mayor confianza de la familia, quien había asumido la responsabilidad de acompañarlos durante su crecimiento.

Se vende el último departamento en el que vivió Ricardo Fort: cuánto cuesta el lujoso triplex de Belgrano. Crédito: ZonaProp

La historia del lugar también quedó marcada por la muerte de Martínez, ocurrida en febrero de 2022, cuando cayó desde un piso del edificio en el que vivía con los jóvenes.

Ahora, el departamento que fue escenario de distintos momentos de la intimidad familiar de Ricardo Fort vuelve a cobrar protagonismo por su salida al mercado inmobiliario.