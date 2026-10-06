A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, una imagen de la tumba del empresario volvió a generar repercusión en las redes sociales. Felipe Fort compartió una serie de fotografías de su último mes y entre ellas apareció una postal del lugar donde descansan los restos de su padre, que actualmente se encuentra en buenas condiciones, rodeado de pasto y flores rojas.

En la lápida puede leerse la inscripción “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. La fotografía permitió conocer el estado actual del lugar donde fue enterrado el recordado empresario y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia, que dejaron numerosos mensajes en la publicación de Felipe.

La foto de la tumba de Ricardo Fort (Foto: Instagram @felipe_fort_) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Cómo se lo extraña a tu viejo”; “Siempre en nuestros corazones”; “Descansa en paz, comandante. Te recordamos”; “Mis respetos. Que en paz descanses y te tenga en la gloria, Ricky”; “Te extrañamos, comandante” y “Se te extraña, Ricardo” fueron algunos de los comentarios que recibió la imagen compartida por el hijo del empresario.

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LA TUMBA DE RICARDO FORT YA HABÍA GENERADO POLÉMICA

No es la primera vez que la tumba de Ricardo Fort queda expuesta públicamente a través de las redes sociales. En noviembre de 2023, cuando el empresario habría cumplido 55 años, Marta Fort también había compartido una fotografía tomada durante una visita al Memorial del Jardín del Pilar, donde descansan los restos de su padre junto a los de su abuela, Marta Campa de Fort.

En aquella oportunidad, la imagen mostraba el terreno cubierto de césped y un ramo de flores sobre la tumba. Se distinguían siete rosas rojas, que resaltaban sobre el verde del lugar. La hija de Ricardo había acompañado aquella publicación con dos emojis de palomas blancas.

El posteo de Fede Flowers sobre el descuido en la tumba de Ricardo Fort de hace 5 años (Foto: X.com/@fedeflowersok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Sin embargo, años antes, el estado de la tumba había generado críticas en las redes sociales. En julio de 2021, luego de la muerte de Marta Campa de Fort y de que sus restos fueran colocados junto a los de su hijo, se difundió una imagen del lugar que provocó cuestionamientos hacia la familia. En ese momento, Marta Fort respondió públicamente y explicó el motivo por el que la tumba se encontraba de esa manera.

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