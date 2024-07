El amor que Felipe Fort siente por su padre es tan fuerte como su admiración, y para muchos el joven va camino a seguir los pasos de Ricardo Fort, al menos en cuanto al deseo de tener un cuerpo con músculos enormes y bien marcados.

Así se pudo apreciar por la foto que posteó el mellizo de Martita Fort en Stories de Instagram desde España: “Los chavales están redy (listos) para este finde, la velada del año IV”.

Con los pectorales desbordantes, pero sin alterar su fisonomía natural, Felipe sacó músculo con su bíceps derecho para ostentar orgulloso su fuerza.

Felipe Fort.

De ahí que varios hayan comentado en su cuenta de Instagram que es “el nuevo comandante”.

Felipe Fort se mostró como asistente a una competencia física.

Por estas horas, Felipe Fort y su novia Priscila Godoy están de viaje por España, desde donde postean por separado.

Priscila Godoy, la novia de Felipe Fort.

EL TIERNO RECUERDO DE FELIPE DE RICARDO FORT, SU PAPÁ

Hace dos meses, Felipe Fort había realizado un tierno posteo en referencia a Ricardo Fort sentado en una máquina de musculación.

Quisiera ser tan feliz como cuando era chico. Que mi cerebro me diera un descanso y poder parar de sobrepensar. Desearía que mis expectativas y deseos no fueran tan altos para poder concentrarme en lo que realmente importa.

Felipe Fort.

A veces no me quedo quieto, solo para distraerme y no pensar de más. Ya que si lo hago todo lo relaciono con él, si logro algo, no lo voy a poder compartir. Por el contrario, si no lo logro, no le puedo pedir ayuda, consejos o simplemente un abrazo.

Aún asi sigo adelante, porque llegar a cumplir mis objetivos y compartir con la gente que quiero es lo que me mantiene en el camino.