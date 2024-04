Durante la tarde de este miércoles, diversos usuarios de redes sociales notaron un aparente distanciamiento entre Felipe Fort y su novia, Priscila Godoy, al observar que el heredero de la familia Fort había dejado de seguir a su pareja en Instagram.

La novedad surge al examinar sus perfiles: mientras que Priscila aún conserva fotografías junto a Felipe, éste ya no tiene imágenes compartidas con ella.

Felipe Fort ha sido inesperadamente vinculado a un caso insólito luego de que una mujer solicitara faenar a su perro en una carnicería.

Felipe Fort y su novia Priscila (Foto: Instagram @felipe_fort_)

POR QUÉ SE HABRÍAN SEPARADO FELIPE FORT Y SU NOVIA

Tal cual se reveló después, la implicada es la madre de Priscila Godoy. Rumores sobre posibles malestares en la pareja han comenzado a circular, alimentando la atención de las redes sociales.

La polémica desatada por el intento de faenar a un perro en una carnicería tomó un nuevo giro con la inesperada intervención de Felipe Fort.

El reconocido mediático ha compartido su postura sobre el tema en sus redes sociales, desmintiendo ciertas acusaciones y brindando su versión de los hechos.

QUÉ DIJO FELIPE FORT SOBRE EL PEDIDO DE FAENAR UN PERRO EN LA CARNICERÍA

Felipe Fort comentó en Instagram el episodio del perro faenado.

Durante el transcurso del fin de semana, la noticia de una mujer que preguntó en una carnicería sobre el costo de faenar a su perro causó revuelo en las redes sociales.

En medio de esta controversia, Felipe Fort emergió como una figura relevante al revelar que había contactado al rescatista del animal después de que el caso saliera a la luz.

Cuál es el vínculo entre Felipe Fort y la mujer que quiso faenar a su perro en una carnicería

En su perfil de Instagram, el joven empresario compartió una reflexión sobre el tema, desvinculándose de cualquier implicación directa: “No hice nada. No defiendo. Qué tengo que ver yo. Repudio lo que pasó. Siempre salgo lastimado”, expresó en sus historias.

Además, Fort aclaró que se enteró del incidente el mismo día en que se hizo público y negó haber intimidado a alguien, como se había insinuado: “Ahora dicen que amenazo gente. Tengo los chats. Lo único que hablé con este ser, del que me contaron cosas no muy lindas, fue para que baje la publicación porque la señora tiene una enfermedad grave y no está en sus cabales”, añadió.