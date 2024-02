Majo Martino reveló en Socios del Espectáculo el rol que ocupa hoy Tito Esperanza en la vida de Martita y Felipe Fort, los hijos de Ricardo.

“Hay un dato llamativo y es que hoy él está entrenando a los dos hijos de él, a Felipe y a Martita”, contó sobre el exguardaespaldas.

Tito Esperanza con Socios del Espectáculo.

Acto seguigo, la panelista analizó de acuerdo al pasado de Tito y Ricardo: “Sigue en contacto, era una de las personas que de verdad lo quería a Ricardo”.

TITO ESPERANZA OPINÓ ACERCA DE LA SERIE DE RICARDO FORT

Tito Esperanza habló con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre la serie de Ricardo Fort y dio su punto de vista de acuerdo a lo que vivieron.

“¿Viste la serie de Ricardo? ¿Qué te pasó?”, indagó el cronista y el exguardaespaldas comentó: “Sí, la vi. Ni me gustó ni me desagradó, habían cosas que estaban fuera de tiempo, no coincidían”.