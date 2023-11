Una de las primeras medidas que Felipe Fort prometió tomar cuando se hizo cargo de las acciones de la fábrica de chocolates que heredó de su papá, Ricardo Fort, fue crear una versión gigante del Marroc.

Sin embargo, el bocadito que combina praliné y leche cuatro veces más grande que el original nunca salió a la venta.

“Le puse ímpetu, pero fue como decir ‘hagámoslo, no es difícil para nada’. Pero si veo que no arranco es un problema porque me desmotivo. Si llevaba tres meses y en ese tiempo no lo hacía, no estaba progresando. Entonces, me desmotivé y lo dejé”, explicó ante Bautista Aráneo.

“Con el Marroc me pasó que había otras cosas para hacer, no avanzamos en la fábrica con eso porque se podía hacer de muchas maneras distintas, y no agarramos ninguna. Como que me alejé”, admitió Felipe en @TVLaBase, a 10 años del fallecimiento de Ricardo Fort, su papá.

QUÉ VA A PASAR CON LA IDEA DE FELIPE FORT DE HACER UN MARROC GIGANTE

“El proyecto sigue. Quizá va a salir, quizá de otra manera. Tengo ganas de sacarlo, pero me desmotivé”, enfatizó el mellizo de Martita Fort.

“Fue mi culpa. No avancé en el tiempo que quería hacerlo, para salir al toque. Y bueno, ya está”, se hizo cargo.

Al final, Felipe Fort afirmó que planea trabajar “con n un psicólogo, en terapia” su ansiedad y posterior frustración ante la imposibilidad de completar sus proyectos.