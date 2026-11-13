Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tienen un nuevo motivo para celebrar y compartir su felicidad, además de que en diciembre se convertirán en marido y mujer.

La pareja sorprendió con una serie de fotografías íntimas en las que presentó al nuevo integrante de la familia: un adorable cachorro de golden retriever.

Lejos de los flashes y de los compromisos profesionales, el futbolista y la cantante dejaron ver una postal de su intimidad junto a su nueva mascota, que rápidamente se robó todas las miradas.

En una de las imágenes más tiernas, Tini aparece abrazada al pequeño perro mientras se toma una selfie frente al espejo. A su lado está Rodrigo, quien también participa de la escena y acompaña el momento de cariño con el cachorro.

Pero no fue la única postal que compartieron. En otra de las fotografías se puede ver al perrito descansando cómodamente sobre una cama, mientras que una tercera imagen muestra a uno de ellos luciendo unas divertidas pantuflas de peluche con forma de animal.

Foto: @rodridepaul

Foto: @rodridepaul

Foto: @rodridepaul

Las fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel con su nuevo cachorro golden

Las imágenes permiten espiar un costado más cotidiano de la pareja, que suele mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública.

Esta vez, sin embargo, eligieron compartir la llegada de su nuevo compañero de cuatro patas. El cachorro, de pelaje blanco y aspecto muy esponjoso, conquistó a sus seguidores y se convirtió en el gran protagonista de las fotografías.

Con esta incorporación, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel sumaron un nuevo integrante a su familia y compartieron una de esas noticias que despiertan ternura entre sus fanáticos.