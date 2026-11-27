Se acerca el verano y Elías Piccirillo planteó en la Justicia pasar la prisión domiciliaria dentro de un country de Pilar, en complicidad con Martín Migueles.

“Está en un departamento de dos ambientes, muy chiquito, y quiere mudarse. Quiere pileta, un poco de parque”, contó Paula Varela.

La periodista luego precisó que el novio de Wanda Nara es el garante de Piccirillo y describió: “Es un barrio privado muy similar a Solanas, de Punta del Este, con una pileta gigante, tipo Laguna, para deportes acuáticos”.

La panelista de Intrusos recordó que ya había intentado instalarse en Núñez, en el hogar de su novia, Florencia Epelbaum.

La justificación de Elías Piccirillo

El pedido al juez federal Ariel Lijo fue presentado por el abogado Gastón Francone, y sostiene que la propiedad de Banfield es un “inmueble exiguo” que cerece de “zonas de amortiguación”, vigilancia privada antes de la línea municipal.

De ahí que el defensor del exmarido de Jésica Cirio estime que Piccirillo está expuesto a “intrusiones directas” y una “constante zozobra y perturbación”, lo que “violenta el derecho a la intimidad y a la vida privada” y significa un “agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención”.