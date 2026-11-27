Laura se mostró muy emocionada por su relación, por ahora, virtual.

Laurita Fernández generó revuelo en las redes sociales después de compartir una particular historia de Instagram que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

La artista publicó una selfie en la que hizo referencia a un malestar físico que experimentó durante un viaje y una de las respuestas que recibió despertó rumores de un posible embarazo.

“Primera vez que me da muchísimas náuseas un aterrizaje”, escribió Laurita sobre la imagen, en la que también agregó un emoji de una cara con ganas de vomitar y un avión.

EL POSTEO DE LAURITA FERNÁNDEZ QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Aunque la conductora hizo referencia a una situación puntual durante el vuelo, su comentario no tardó en generar interpretaciones entre los usuarios. Una seguidora fue más allá y dejó una respuesta que reflejó la expectativa que despertó la publicación.

Video: Instagram

“Y esooo Laurita, ¿náuseas? No me pongas re contenta... Ups, ¿será? Jajajaja”, escribió una usuaria, dando a entender que las náuseas podrían estar relacionadas con un posible embarazo.

La reacción no pasó inadvertida y sumó un nuevo interrogante alrededor de la vida personal de la artista. Sin embargo, Laurita no hizo ninguna referencia a esa posibilidad ni confirmó que estuviera esperando un bebé.

Otro detalle que llamó la atención fue que, posteriormente, la conductora desactivó las respuestas a sus historias de Instagram, por lo que ya no fue posible seguir viendo las reacciones de sus seguidores.

Por el momento, la publicación no estuvo acompañada de ninguna aclaración adicional y tampoco hubo una confirmación por parte de Laurita sobre los rumores que despertó su comentario.