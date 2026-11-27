El caso de la viuda negra sumó un capítulo inesperado en La mañana con Moria, por eltrece. Más allá del robo, lo que encendió la conversación en el estudio fue la ubicación de una de las cámaras que registraron todo: un dispositivo escondido en el baño, apuntando directo al inodoro. Moria Casán no se guardó nada y lanzó su propia teoría sobre el dueño de la casa.

Para entender qué había detrás de esas imágenes, la One convocó al especialista en ciberseguridad Julio López y fue al grano: quería saber qué opinaba de una vivienda con tantas cámaras instaladas.

“ES LA PRIMERA VEZ QUE VEO UNA CÁMARA EN UN BAÑO”

López confesó que, cuando vio el video por primera vez en redes y sin sonido, creyó que se trataba de una cámara oculta armada contra la mujer. Al enterarse de que el equipo pertenecía a la víctima, se mostró desconcertado: aseguró que nunca había visto una cámara colocada “por seguridad” dentro de un baño, salvo en hogares con personas muy mayores que necesitan que alguien las supervise desde afuera.

LA TEORÍA DE MORIA CASÁN SOBRE EL DUEÑO DE LA CASA

La conductora recordó que el propietario tiene 46 años y abrió el abanico: podía tratarse de alguien paranoico o, directamente, de “un morbo”. Llevó la idea más lejos al plantear que quizá era una costumbre del hombre espiar a las mujeres que llevaba a su casa cuando iban al baño. Y sumó que, si conoce gente por aplicaciones, “debe tener una fantasía importante”.

Con su ironía de siempre, la One remató que el dueño de casa “inauguró algo nuevo”: la seguridad en el baño.

La conductora señaló los posibles motivos del propietario para tener una cámara grabando a escondidas en el toilette de su casa. Video y Foto La mañana con Moria.

El abogado César Carozza ensayó una defensa del propietario: sugirió que podría ser consciente de cierta adicción a las aplicaciones de citas y que, como recibe visitas distintas a menudo, decidió reforzar la vigilancia. Federico Seeber, en cambio, marcó una contradicción: si alguien hubiera monitoreado en vivo, habría notado que la mujer estaba en el baño con un gotero, preparando el paso siguiente. Para él, nadie miraba esas imágenes en tiempo real.

EL DETALLE CLAVE: NADIE DETECTÓ LAS CÁMARAS

López aportó el dato técnico que explica por qué las imágenes salieron a la luz: ni la viuda negra ni sus cómplices advirtieron las cámaras, ni en el baño ni en el living, porque no estaban a la vista.

El especialista detalló que este tipo de equipos graba de forma continua y guarda todo en un DVR, un pequeño disco rígido instalado dentro de la vivienda. Si los delincuentes lo hubieran descubierto, habrían intentado destruirlo para no quedar “escrachados”.

Moria cerró el debate firme en su postura: la cámara estaba en el toilet de visitas y no en el baño principal, un dato que, para ella, refuerza la sospecha de morbo.