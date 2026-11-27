Cecilia Calafell volvió a encender las redes. La esposa de Pablo Lescano aprovechó el calor del fin de semana para disfrutar de la pileta y compartió en Instagram una foto en bikini que no pasó desapercibida para los fans de Damas Gratis, que la siguen de cerca desde hace años.

En la imagen, la llamada “primera dama” de la cumbia posó con una bikini violeta al costado de la piscina, acompañada por sus mascotas y con una sonrisa que dejaba en claro su buen momento. Es que el verano es la época del año que más disfruta.

LA INDIRECTA DE CECILIA CALAFELL Y LA RESPUESTA DE LESCANO

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue el texto que eligió para acompañar la foto. “Cuando te dicen que no podés subir fotos en malla”, escribió Calafell, en un tono desafiante que muchos seguidores leyeron como un mensaje dirigido al músico, que en ese momento estaba trabajando.

La respuesta no tardó en llegar. Lejos de enojarse, Lescano subió una historia a sus redes con una frase breve pero contundente: “En 5 llego”. El ida y vuelta, cargado de complicidad, despertó una ola de comentarios divertidos entre los fanáticos de la pareja.

Cecilia Calafell posó en bikini y Pablo Lescano le respondió: "En 5 llego". Crédito: Instagram

UNA HISTORIA DE MÁS DE 20 AÑOS

Cecilia y Pablo están juntos desde hace más de dos décadas y tienen dos hijos, Toto y Marita. En los últimos meses, la relación estuvo en el centro de la escena por una breve separación que terminó en reconciliación: tras volver, viajaron juntos al Mundial para alentar a la Selección argentina, algo que celebraron los seguidores del grupo.

Calafell también se ganó el cariño del público por el vínculo que construyó con Bianca Lescano, la hija mayor del músico. Cada vez que le preguntan por ella en las redes, asegura que la quiere mucho y que es parte de su familia, y destaca además la buena relación que mantiene con Alicia, la madre de la joven.

Bianca, de hecho, convirtió a Lescano en abuelo: en abril de 2025 nació su hijo, Simón, que se volvió la gran debilidad del líder de Damas Gratis. Muchos fans lo descubrieron en agosto, cuando circularon las fotos del cumpleaños de Marita, en las que se vio al músico a puro mimo con su nieto.