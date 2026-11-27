Emiliano Kaczka pasó de ser uno de los chicos más conocidos de la televisión argentina a ejercer como abogado durante más de una década. Hoy, a los 53 años, el hermano mayor de Guido Kaczka vive una nueva etapa: volvió a la ficción de la mano de las plataformas, escribe su primera novela y deja en claro que la conducción, el terreno en el que brilla su hermano, no está entre sus planes.

Su nombre quedó asociado para siempre a una época dorada de la pantalla chica. Debutó con apenas diez años en Pelito y después se sumó a Clave de Sol, dos tiras que marcaron a toda una generación. Sin embargo, antes de cumplir los 30, los trabajos empezaron a espaciarse y el panorama cambió por completo.

DE LOS SETS A LOS TRIBUNALES

En plena crisis de 2001, con poca continuidad laboral y la necesidad de tener un ingreso estable, Emiliano terminó la carrera de abogacía. La decisión también tenía que ver con un mandato familiar: su padre, vendedor de muebles, insistía en que el mayor de sus hijos tuviera un título universitario. A partir de ahí, la actuación quedó relegada a un segundo plano mientras se dedicaba al derecho.

En diálogo con Clarín, el actor hizo un balance sincero de aquel alejamiento forzado: “No elegí esa pausa pero me vino bien”.

Emiliano Kaczka. Crédito: Instagram

Emiliano Kaczka. Crédito: Instagram

SU VUELTA A LA FICCIÓN CON NETFLIX, DISNEY+ Y FLOW

Después de unos 15 años lejos de las cámaras, Kaczka volvió a ponerse en la piel de distintos personajes en producciones para Netflix, Disney+ y Flow. El primer paso fue María Marta, el crimen del country, donde interpretó al fiscal Ángel Quiroga. Luego llegaron Los Mufas: suerte para la desgracia, con el papel de Silvio, y El sabor del silencio, en el que encarnó a un empresario vinculado a la política.

En 2025 sumó un nuevo desafío al integrar el elenco de Las maldiciones, la serie dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, junto a Leonardo Sbaraglia. Para él, este regreso significó recuperar un espacio en una industria de la que durante mucho tiempo se sintió afuera.

LA NOVELA QUE ESCRIBIÓ EN PANDEMIA

Los años lejos de la televisión también le abrieron la puerta a la escritura. Emiliano escribió cuentos y, durante la pandemia, empezó a trabajar en una novela titulada Derecho de piso, protagonizada por un chico actor. Aunque el paralelismo con su propia historia es evidente, aclaró que no se trata de un relato autobiográfico.

Emiliano Kaczka. Crédito: Instagram

Emiliano Kaczka. Crédito: Instagram

Para afinar la pluma se formó en los talleres de la escritora Liliana Heker. A esa faceta se suma otra pasión que lo acompaña desde siempre: el tango, un gusto que heredó de su abuelo y de su tío.

POR QUÉ NO QUIERE SEGUIR LOS PASOS DE GUIDO

Aunque arrancaron juntos en la televisión, los hermanos Kaczka tomaron caminos muy distintos. Mientras Guido se consolidó como uno de los conductores y productores más importantes del país, Emiliano eligió volver a la actuación. Lejos de cualquier competencia, contó que disfruta verlo en pantalla y hasta lo definió como un genio, pero admitió que conducir no le despierta el mismo interés.

Sobre el vínculo, explicó que son cercanos aunque no hablan todos los días. Se ven en cumpleaños y encuentros familiares, y siempre están cuando el otro los necesita.